川普要對伊朗動手了？美參議員驚爆：可能「就是今晚」

伊朗反政府示威持續升溫，已造成超過500人死亡，對於美國是否軍事手段介入，美國共和黨資深參議員葛拉漢（Lindsey Graham）11日語出驚人表示，「可能就是今晚」。

綜合美媒報導，葛拉漢當晚出席猶太非營利組織「Tzedek Association」募款活動，活動進行至一半時，他突然嚴肅看向台下群眾，表示：「我必須稍微縮短演講，我不知道會發生什麼，但『可能就是今晚』。」

他隨後強調：「這個暴政政權必須結束。為了伊朗善良的人民，為了我們自己，也為了以色列人民，我們必須結束這一切。」葛拉漢更指出，伊朗領導層「必須下台」，並補充說：「若我們能夠成功，這將是中東千年來最大的變革。」

這位美國總統川普（Donald Trump）的親密盟友，過去也曾在社群平台X上發文稱：「川普總統不是（美國前總統）歐巴馬（Barack Obama）。伊朗人民，你們將永遠享有自由，擺脫長期的苦難。我相信你們國家的惡夢即將結束。讓伊朗再次偉大！」葛拉漢的演講引發討論，但多數網友對其言論抱持懷疑，指出「並非官方或可信消息來源」。

