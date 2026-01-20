川普要對記憶體課100%關稅？外媒點名2大台廠恐遭殃 專家示警：歷史正在重演

美國商務部長盧特尼克日前出席美光紐約州新廠動土典禮時再度放話，聲稱不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100％關稅。根據科技新聞網站Wccftech表示，該威脅首當其衝就是瞄準韓國三星和SK海力士，至於台灣的南亞科和華邦電也恐將面臨麻煩。對此，財經粉專「萬鈞法人視野 」在臉書分析此波衝擊，他直言，歷史正在重演，只是主角換了。

​外媒報導指出，目前唯一有在美國生產、或至少有意生產DRAM晶片的大公司只有美光。因此，如果川普政府要是真的對記憶體產業課稅，許多主流廠商都有可能面臨這100%關稅，這對許多廠商而言可能會是致命一擊。

對此，萬鈞法人視野表示，很多人一看到「美國可能對非美國記憶體課100% 關稅」，直覺反應是利空。但如果曾經完整經歷過台積電赴美投資的那段歷史，應該會有完全不同的感受。因為美國真正第一次用「高關稅威脅」逼企業到美國投資的對象，不是別人，就是護國神山的台積電先進製程。

萬鈞法人視野提到，2025年1月市場也一樣吵翻天。有人說台積電成本會爆、毛利會掉、競爭力會被削弱，但事後回頭看才發現，美國之所以點名台積電，從來不是因為它「好欺負」，而是因為它夠重要。先進製程直接決定國家算力、軍工、AI、資料中心與科技主權，美國不可能接受這種等級的核心能力完全不在自己掌控之中。而現在，歷史正在重演，只是主角換了。

川普政府瞄準記憶體課稅？ 萬鈞法人視野： 下一個必須被掌控的核心物資 ​

萬鈞法人視野說，這一次，美國把同樣的戰略語言、同樣的關稅工具，看起來準備對準了「記憶體」。這件事本身，就已經說明了一切。為什麼是記憶體？為什麼不是被動元件？不是 PCB？不是其他電子零組件？答案其實很簡單，因為在美國這些專業的國安與科技團隊評估體系裡，目前只有兩種半導體會真正決定未來上限。第一個，是大家已經很熟悉的先進製程。第二個，就是現在這個時間點，正式被拉上檯面的記憶體。

萬鈞法人視野認為，只有先進製程與記憶體，會同時滿足三個條件：高度集中、短期不可替代、直接影響國家級科技能力。也因此，美國不需要對「所有東西」課重稅，它只需要對最關鍵的那一小撮動手。先是先進製程，現在是記憶體。

「這不是懲罰，而是點名」萬鈞法人視野指出，如果把「課 100% 關稅」解讀成單純的貿易保護，那看到的只會是短線波動；但如果把它放進台積電的歷史脈絡裡，會發現，美國每一次願意把話講到嚴重，背後只有一個前提，就是它已經認定這個東西未來一定會缺，而且缺不起。所以他認為，這則新聞真正傳遞的訊號不是「記憶體要完了」，而是在美國的戰略排序裡，記憶體正式接棒先進製程，成為下一個必須被掌控的核心物資。

