川普要打造「川普級」導彈戰艦! 外媒憂美國造船業無力負擔

[Newtalk新聞] 美國總統川普日前聯合多位國防部官員於海湖莊園召開記者會，共同宣布打造全新的「川普級」導彈戰艦，增強美國海軍水面艦艇的總體戰鬥能力。有外媒分析指出，雖然美軍吸收過往的失敗經驗，計畫整合大量成熟武器系統打造「川普級」戰艦，但美國國內的造船產業可能根本不具備建造「川普級」戰艦的能力，並對該款戰艦能否「改變現代海戰」表示質疑。

當地時間 22 日，川普與國防部長海格塞斯、美國海軍部長約翰．費蘭 ( John Phelan ) 共同出席在海湖莊園舉辦的記者會，宣布美國海軍將建造全新的「川普級」導彈戰艦，並將該款戰艦定義為「美國海軍中實力最強大的水面作戰艦艇」，認為該款戰艦將具備「改變現代海戰」的能力。川普表示，目前已經批准建造兩艘「川普級」導彈戰艦，預估最多可能建造 10 艘，每艘成本約在 100 至 150 億美元之間。

該報導引用美軍公布的資料表示，「川普級」導彈戰艦排水量預估超過 3.5 萬噸，長約 256 至 258 公尺，最大航速可能超過 30 節。「川普級」導彈戰艦的主要武器為海基核巡航導彈，並配有 12 單元的「常規快速打擊」遠程高超音速導彈垂直發射系統、 128 單元的 MK-41 垂直發射系統、 1 門 32 兆焦耳功率的電磁軌道炮、 2 門 127 毫米的艦砲以及多種雷射攔截武器。

報導稱，美軍可能將首艘「川普級」導彈戰艦命名為「無畏號」( 舷號 BBG-1 )，並讓「無畏號」成為美國海軍自 1944 年以來建造的第一艘戰艦。該報導也進一步指出，「川普級」導彈戰艦預計採用現代化的高超音速導彈以及多重防禦系統攔截敵方攻擊，取代傳統戰艦的「重砲厚甲」防禦模式。另外，「川普級」導彈戰艦也預計設有飛行甲板以及可容納 V-22 「魚鷹」或下一代垂直起降飛機的機庫。

該報導表示，為了避免採用不成熟先進技術導致的工程延誤，美國軍方計畫在「川普級」導彈戰艦上採用已成熟的武器系統，並用於取代下一代 DDG(X) 的驅逐艦建造計畫。另外，該報導也補充稱，「川普級」導彈戰艦將採用綜合電力系統，透過燃氣輪機與柴油發動機驅動艦艇上設置的發電機，為船上的武器系統與各項設備供應電力。

美國海軍認為，「川普級」戰艦將具備獨立作戰或與航母打擊群合作，甚至指揮自己的水面作戰群等能力，依據任務與威脅環境的不同扮演各種角色。「憑藉著有人與無人平台提供的前沿指揮控制能力，『川普級』導彈戰艦將成為執行美國海軍作戰概念的關鍵組成部分」。

雖然美國對「川普級」導彈戰艦的未來表現具有十足的信心，但該報導指出，美國國內目前沒有任何可以建造大型戰艦的造船廠，符合美軍要求的造船廠幾乎只剩建造「福特級」航母的紐波特紐斯造船廠以及建造兩棲攻擊、兩棲登陸艦的英格爾斯造船廠，但兩間造船企業均已面臨工期排滿、無法負擔額外造船任務的尷尬境地，無法協助美軍打造新型戰艦。

另外，該報導也對「川普級」導彈戰艦的實際效能表示質疑，認為美軍應參考俄烏戰爭的經驗，建造更小、更快且更靈活的艦艇，應對無人武器的不對稱攻擊。該報導強調，「川普級」導彈戰艦的建造，與美國海軍近期持續將打擊、防禦能力分散給大量中小型平台，以網路化、高度協同體系提高生存能力的策略背道而馳。「截至目前為止，我們仍無法確認『川普級』導彈戰艦是否能重新定義現代海戰，抑或是成為最新一款『代價高昂的失敗之作』」。

