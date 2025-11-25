川普要打21世紀的「鴉片戰爭」？！委內瑞拉「太陽集團」名列恐怖組織：這是華府的虛構陰謀，還是馬杜洛領軍的毒品帝國
美國政府24日正式將委內瑞拉的「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織（foreign terrorist organization），對這個據稱包括該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其他高層官員的團體，實施更多與恐怖主義相關的制裁。
根據《路透》，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）本月稍早表示，美國將把太陽集團列為外國恐怖組織，理由是該網絡涉嫌向美國走私毒品。委內瑞拉政府則「斬釘截鐵、堅決、完全」否認這項指控，稱這又是「美國編造的一個荒謬謊言」，並表示「壓根不存在這個組織」。
不意外地，委內瑞拉內政暨司法部長卡貝友（Diosdado Cabello）長期以來一直稱它是「杜撰出來的」。根據英國廣播公司（BBC），卡貝友被指控是太陽集團高層之一，他也曾指控美國官員利用這個名號來打擊自己不喜歡的人；他在今年8月時說：「每當有人惹他們不高興，他們就說那人是太陽集團老大。」
鄰國哥倫比亞左派總統裴卓（Gustavo Petro）也否認太陽集團存在，他在8月於社群平台X上寫道：「這是極右派為了推翻不聽話的政府而編造出的虛假藉口。」但美國國務院堅稱，太陽集團確實存在，而且已經「腐蝕了委內瑞拉的軍方、情報單位、立法與司法機構」。BBC諮詢的專家則認為，真相可能介於兩者之間。
馬杜洛面臨來自美國的壓力升高，美國總統川普（Donald Trump）政府近日在加勒比海地區增派軍力，外界擔憂華盛頓可能藉由認定太陽集團為恐怖組織，作為展開軍事行動的理由，然而制裁專家告訴《路透》，相關法規並未授權採取這類行動。
過去數個月，美國已在委內瑞拉沿岸及拉美太平洋海域對疑似運毒船隻，發動一連串致命攻擊。《路透》22日報導，美國準備在未來幾天對委內瑞拉展開新一階段的相關行動。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在接受右翼媒體「一個美國新聞網」（One America News Network, OAN）訪問時表示，這項認定（太陽集團為外國恐怖組織）將為美國提供「一套全新的選項」。
名稱起源
太陽集團這個名稱最早出現在1990年代初，由委內瑞拉媒體創造。當時，一名負責反毒行動的國民警衛隊將軍遭指控涉及毒品走私，媒體用他肩章上太陽形狀的徽章來稱呼他。
美國組織犯罪專家拉蘇薩（Mike LaSusa）指出，這個名稱很快就被用來指所有被指控與毒品走私有關的委內瑞拉官員，不管他們是否屬於同一個組織。美國官員則認為，太陽集團現在的「頂頭上司」就是委國總統馬杜洛，因而對他懸賞5000萬美元。川普曾表示希望馬杜洛下台，美國也在加勒比海部署大型艦隊，包括全球最先進的核動力航空母艦，並駐軍多達1萬5000人，被稱為「南方長矛行動」（Operation Southern Spear）。
墨西哥國立自治大學（UNAM）組織犯罪專家貝尼特斯－馬瑙（Raúl Benítez-Manau）告訴BBC，太陽集團的活動始於1980年代末到1990年代初，與鄰國哥倫比亞的情勢有關。當時，以世界最大的可卡因產地——哥倫比亞麥德林市——為根據地的麥德林販毒集團正在被瓦解，加上反毒行動成效顯著，既有走私路線受到壓力，太陽集團便提供新的毒品運輸途徑。
貝尼特斯－馬瑙說，隨著當時的左派總統查維茲（Hugo Chavez，1999－2013）掌權，太陽集團勢力進一步壯大。查維茲喜歡挑戰美國，切斷委內瑞拉與美國軍方的所有合作，使部分軍官覺得「可以自由與罪犯做生意」。
查維茲對哥倫比亞左翼游擊組織「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）抱有同情，該組織主要靠可卡因走私自給自足，也促使部分毒品經委內瑞拉運送。FARC在國內受軍方施壓，便將部分行動轉移到委內瑞拉，因為他們知道查維茲把他們視為左派意識形態盟友。
前美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）探員塔柏爾（Wesley Tabor）指出，哥倫比亞革命武裝力量不僅在委內瑞拉找到「安全地帶」，許多政府官員——從基層警察到軍方航空部門——也成了毒品走私的合作夥伴，他們一起將數百噸的可卡因運往美國。
組織特性
拉蘇薩指出，太陽集團與其他毒品網絡不同，它沒有正式組織架構，更像是一個「普遍存在的腐敗系統」。經濟危機也助長了它的存在，根據《華爾街日報》，自馬杜洛上任以來，委內瑞拉因管理不善與貪腐導致經濟崩潰，又因2019年美國經濟制裁加劇；該國GDP萎縮80％，造成約800萬人（該國四分之一人口）出逃。
馬杜洛被指控竊取兩屆總統選舉：去年他宣稱勝選，但反對派與選舉觀察員指出，候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia，現流亡西班牙）實際獲得約三分之二的選票。
BBC指出，在馬杜洛執政下，政府無法提供軍警合理薪資，為了維持忠誠度，只好允許他們收受毒販賄賂。貝尼特斯－馬瑙說，掌控委內瑞拉重要進出口關卡（例如機場）的中、低階軍官組成了太陽集團，他們正好可以促進毒品流通；但美國官員堅稱，太陽集團的觸角直達馬杜洛政府最高層，包括總統本人。
2020年，美國司法部指控馬杜洛與其他14人勾結哥倫比亞武裝團體，向美國運送可卡因，其中高層包括國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）與前最高法院首席大法官莫雷諾（Maikel Moreno）；起訴書還稱，自1999年起，太陽集團由馬杜洛、內政部長卡貝友、前軍情首長卡瓦哈（Hugo Carvajal）和前將軍阿爾卡拉（Clíver Alcalá）領導與管理。前委內瑞拉高層軍官的資料支持這些指控。
根據BBC，查維茲前安全主管薩拉札（Leamsy Salazar）早在2014年就向美方提供了太陽集團的資訊，稱內政部長卡貝友領導該組織；卡貝友否認，並稱這是「國際陰謀論」。
2020年，阿爾卡拉將軍因與馬杜洛政府決裂，向美國緝毒局自首，承認協助哥倫比亞革命武裝力量及其毒品運作。今年早些時候，被稱為「小雞」（El Pollo）的前軍情首長卡瓦哈，也在美國法院認罪參與毒品走私與毒品恐怖主義，聯邦檢察官指出，他與太陽集團中的其他官員多年來以可卡因作為武器，向紐約及其他美國城市運送毒品。
委內瑞拉官方回應
根據《路透》，美國官員也指控太陽集團與委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）合作向美國走私毒品；後者也與馬杜洛有關，美國曾將其列為外國恐怖組織。
馬杜洛及其政府一直否認涉入犯罪，並指控美國企圖推翻政權，以掌控委內瑞拉的天然資源，尤其是其龐大的石油儲量。該國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在國營電視上表示：「他們（美國）想要委內瑞拉的石油和天然氣，但又不想付錢。他們想要委內瑞拉的黃金、鑽石、鐵、鋁土礦。他們想要我們的自然資源。」
委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）在Telegram上表示：「委內瑞拉堅決、絕對否認美國國務卿魯比歐對不存在的『太陽集團』的荒謬指控。」他補充說，這項認定再次「利用謊言為非法干涉委內瑞拉政權找理由」。
不只委內瑞拉感到不能接受，美方的分析人士也拋出疑問。美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究拉丁美洲的學者弗利曼（Will Freeman）說：「作為掌管武裝部門的國家元首，他是否知情或默許軍方與可卡因毒販勾結？很可能。但這是否意味著他指揮毒品運作、協調流向？在公開資訊中並沒有明確證據。」
軍事行動合法性受質疑
專家對美國在加勒比海南部及太平洋的軍事行動合法性提出質疑，美軍在這些地區炸毀疑似運毒船隻，已造成數十人死亡。《路透》11月的民調顯示，僅29％的美國人支持在未經法官或法院審理的情況下，用軍事手段擊殺疑似販毒分子。
前美國財政部高級官員表示，雖然將組織列為外國恐怖組織可以傳遞警告，但從未有建議認定這麼做可以為軍事行動提供法律基礎。該官員說：「我參加過多次跨機構會議，從未有人建議把某組織列為外國恐怖組織就能合理化軍事行動。」
更多風傳媒報導
其他人也在看
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 7 小時前
台灣不是中國一部分 中網友神打臉:為啥賴清德能吃到日水產?
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復禁只日本水產進口，總統賴清德為了聲援日本，日前po出大啖日本壽司的照片，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也狠狠打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產呢？"外交部次長吳志中也說，國際挺台的朋友越來越多。總統賴清德：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」因應中國對日施壓，總統賴清德，日前在社群PO出大啖日本壽司影片挺日，獲台日網友一片好評。中國出身、旅居加拿大的網紅張堯看了不禁大讚，證明中國政府的行政命令、無法在台執行。旅居加拿大中國網紅張堯：「我就很想問，那為啥賴清德能吃到日本水產呢，如果台灣是中國的台灣，不是中國禁止了，日本的水產品進口嗎，那請問賴清德那個日本扇貝哪來的。」賴總統此舉證明台灣、中國，一毛錢關係都沒有、狠狠打臉中共，台日友好情誼，展陸無遺，就連歐洲各國，近來也對中國對日施壓舉動，頗不以為然。外交部次長吳志中（圖／民視新聞）外交部次長吳志中：「大家對於是把重點放在，中國的外交官（薛劍），在日本的言詞，大家覺得是非常非常不妥，甚至有人是講說，應該是立即召回，我們在國際的朋友愈多愈好，現在在歐洲確實是朋友愈來愈多，朋友多我覺得最重要的事情，是嚇阻戰爭爆發。」不只歐洲挺台盟友越來越多，日本防衛大臣小泉進次郎近日也到鄰近台灣、戰略位置至關重要的與那國島視察，盼在當地部署飛彈部隊，外界關注，我國是否打算與日本建立常態對話機制，甚至簽訂條約、建立軍事同盟？日本防衛大臣小泉進次郎（圖／民視新聞）立委（國）黃仁vs.外交部次長吳志中：「目前台灣並沒有尋求，跟日本簽訂正式的，軍事同盟這樣子的作法。」立委（民）陳俊宇vs.外交部次長吳志中：「日本強化在上面的軍事設施，我認為基本上是有幫助於，維護台海的安全，跟日本各方面對話一直在進行當中。」沒尋求正式簽訂軍事同盟、但實質對話持續進行，證明我國與民主盟友，溝通無礙。原文出處：台灣不是中國一部分！ 中國網友神打臉：為啥賴清德能吃到日本水產 更多民視新聞報導Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯黃國昌「做1事」恐害到阿北？柯文哲認了：我會很麻煩陸H3N2流感快速升溫！5至14歲陽性率最高 病毒新分支引關注民視影音 ・ 18 小時前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席新頭殼 ・ 1 小時前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 6 小時前
日本擬在距台110公里處 部署中程飛彈 共軍連2週在黃海演訓 小泉進次郎旋風視察西南諸島 北京炒作琉球地位未定論 反制高市挺台論 美國和平計畫能讓烏俄終戰？｜全球聊天室｜#鏡新
6:38 小泉進次郎 視察西南諸島 8:14 陸戰隊66旅赴關島移地訓練 ◎中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 ◎除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 ◎上週美國政府宣布一項「28點和平計畫」，對烏克蘭和歐洲國家投下一顆震撼彈，這個週末，烏克蘭、歐洲國家，以及美國代表，23日前往瑞士日內瓦，進一步討論相關細節，美國國務卿盧比歐緩頰，目前這只是草案，裡面的內容以及烏克蘭回覆的期限，都還有調整的空間，還是要聽取烏克蘭的想法，才會繼續進行下去。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國致函聯合國怒控日本 外媒：要各國站隊
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前在國會上發表「台灣有事」言論，引發中國反彈，在約莫三個星期的時間裡，中國祭出經濟報復、民族主義抨擊和外交攻勢來表達強烈不滿。如今中國更將爭端升級，致函聯合...今日新聞NOWNEWS ・ 31 分鐘前
驚魂！豐原女騎士遭單車衝撞 「抓髮拳毆」持利器恫嚇
台中市 / 綜合報導 台中市豐原區，昨(23)日中午有民眾在公園裡，停好機車之後，卻被一輛腳踏車衝撞，當下民眾立刻報警，同時要求騎腳踏車的男子，不能離開，但對方卻出拳攻擊，甚至拿利器威脅不能報警，最後就逃離現場，整個過程讓被攻擊的民眾嚇壞了，警方目前已經調閱沿線的監視器，全力追查男子的身分。民眾在臉書社團內貼文，說他在公園碰上隨機攻擊，一名目測約50幾歲穿長袖長褲的男子，騎著一台黑色腳踏車，會邊騎腳踏車邊大叫，手上還拿著一支利器說要攻擊人。事發地點，在台中市豐原區翁明公園，昨(23)日中午11點多，民眾在貼文中描述事發經過當下他跟朋友2人停好摩托車，男子騎腳踏車出現衝撞他們的摩托車，當事人喊要報警不要騎走，男子卻出拳攻擊還抓頭髮，甚至拿利器威脅現場的人不能報警，最後騎著腳踏車逃離現場。民眾說：「豐原目前治安是還滿穩定的，很少發生這種現象，所以遇到這種狀況，還是多少會怕，一定會(害怕)，畢竟誰也不想遇到這種事情。」附近民眾聽了，大多都很擔心，畢竟男子手上拿著利器具備危險性，還會攻擊路人，第一時間要是無法抵抗，後果恐怕更嚴重。台中市警豐原分局翁子派出所副所長王治原說：「該男子先擦撞女子停放之普通重型機車，女子要求其留下處理時，雙方發生口角與拉扯，男子隨後騎乘腳踏車逃逸。」警方說，目前已經立即調閱沿線監視器，要掌握涉案的男子到底是誰，盡速將人查緝到案，避免他在外繼續傷人，威脅周遭民眾安全。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局
社會中心／陳崇翰 陳妍霖 宮仲毅 新北報導北市一名王姓男子透過iRent系統，租汽車到新北萬里散散心，沒想到途中遇到警方攔查，說是失竊車，他被當成嫌疑犯，還被帶到派出所，後來發現，原來這輛車曾發生客戶未按時歸還，租車業者提告侵占，雙方後來和解，但警方系統沒有同步更新，才會顯示失竊車，也讓當事人直呼，也太倒楣。警方 vs. 王姓駕駛：「這是怎麼回事？(我租的)，租的？(嗯，怎麼了)，這台車是失竊，(真的假的？)」一聽到，租來的汽車，是一台失竊車，讓王姓駕駛大聲驚呼，完全不敢相信。「報告一下你的身分證，上面應該有你的個資！」警方要王姓駕駛拿出證件，王姓駕駛當場回說，「有，還是我拿給你」。主動配合警方查案，這名王姓男子22日晚間，透過iRent平台租車，從台北市一路開車到新北萬里散散心，沒想到途中，竟然遇到警方攔查，原來，警方透過AI巡防系統，發現是失竊車，立刻將王男帶回派出所，還盤問一個小時，細查之下，竟然是一場烏龍。金山警分局萬里分駐所所長張智傑指出，「經聯繫本案報案人，租車公司黃姓業務表示，今年9月曾因客戶借車未依時歸還，遂代表租車公司前往臺中市警局第五分局東山所報案提告侵佔，警方系統亦會顯示為車輛為失竊狀態，後雖與承租人達成和解，惟和解後，並未主動向警方辦理車輛已尋獲作業，致該車仍為車輛失竊狀態」。衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局（圖／翻攝自''Threads@yo850418）事後，王男也在社群平台PO文說，沒想到，這麼神奇的事情會發生在自己身上，沒想到租iRent，租到失竊車，還被警察當成嫌疑犯。原來曾發生有客戶未按時歸還，遭提告侵占，不過最後和解收場，但警方系統沒有同步更新。金山警分局萬里分駐所所長張智傑指出，「立即聯繫告知本案報案人，請他儘速向警方辦理車輛已尋獲等相關手續，避免後續該車遭警方查詢，再次發生誤會」。租車租到失竊車 iRent回應說造成會員不便深感抱歉（圖／民視新聞）iRent平台業者也回應說，本次事件因車輛通報狀態未及時更新，造成會員不便，深感抱歉，除了全額刷退訂單外，並額外補償iRent時數。業者致歉、警方也坦承烏龍，但對當事人來說，租個車被當嫌疑犯，也太倒楣！原文出處：衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局 更多民視新聞報導宜蘭蘇澳驚險人車分離！騎士噴飛滑行數公尺 秒站起僅受輕傷18化妝品檢出蘇丹紅！名單全數曝光 最高可處500萬元罰鍰前綠委陳歐珀涉貪500萬交保！ 北院裁定理由曝光民視影音 ・ 22 小時前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 1 天前
涉非法撲克賭局 NBA拓荒者主帥畢拉普斯將出庭答辯
（中央社波特蘭24日綜合外電報導）美國職籃NBA波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）被控與黑手黨共謀，涉嫌操縱非法撲克牌賭局，預定今天在紐約市布魯克林聯邦法院出庭答辯。中央社 ・ 21 小時前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 1 天前
央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 林佳龍反擊
政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復，總統賴清德為聲援日本，日前po出大啖日本壽司照，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產？"但中國矛頭指向"日台交流協會"，央視新媒體指控，該協會專門培養媚日人士，外交部長林佳龍痛批"情緒性攻擊"，不知道在講什麼。民視 ・ 12 小時前
鄭麗文當家會懷念朱立倫的好？陳學聖舉例「2022這件事」！
論壇中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文甫上任，即將面臨2026年的選舉提名難題，國民黨跟民眾黨說好要合作，雙方黨主席也見面會談，不過要怎麼禮讓也是國民黨的難題之一，據媒體報導，鄭麗文就職後其實已有定見，「百里侯」限縮在宜蘭縣、新竹市，最多再加個嘉義市，民眾黨主席黃國昌的新北市長大夢恐怕破碎。國民黨前立委陳學聖在《頭家來開講》節目上就直言，「鄭麗文恐怕指揮不動藍營地方想參選的人」。民視 ・ 11 小時前
2026台南市長已明朗？沈政男：這局就是「她」的了
根據TVBS民調中心的民調顯示，在2026年台南市長選舉可能人選中，民進黨陳亭妃領先國民黨謝龍介達13個百分點，較9月時的5%差距再度拉開。精神科醫師沈政男在臉書發文分析，5%的差距只是受台南風災與總統賴清德雜質說等短期因素影響，當這些因素淡去後，選情便回歸基本盤，也就是陳亭妃領先謝龍介10%至15%的常態。中天新聞網 ・ 9 小時前