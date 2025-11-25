川普要打21世紀的「鴉片戰爭」？！委內瑞拉「太陽集團」名列恐怖組織：這是華府的虛構陰謀，還是馬杜洛領軍的毒品帝國

美國政府24日正式將委內瑞拉的「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織（foreign terrorist organization），對這個據稱包括該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其他高層官員的團體，實施更多與恐怖主義相關的制裁。

根據《路透》，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）本月稍早表示，美國將把太陽集團列為外國恐怖組織，理由是該網絡涉嫌向美國走私毒品。委內瑞拉政府則「斬釘截鐵、堅決、完全」否認這項指控，稱這又是「美國編造的一個荒謬謊言」，並表示「壓根不存在這個組織」。

不意外地，委內瑞拉內政暨司法部長卡貝友（Diosdado Cabello）長期以來一直稱它是「杜撰出來的」。根據英國廣播公司（BBC），卡貝友被指控是太陽集團高層之一，他也曾指控美國官員利用這個名號來打擊自己不喜歡的人；他在今年8月時說：「每當有人惹他們不高興，他們就說那人是太陽集團老大。」

鄰國哥倫比亞左派總統裴卓（Gustavo Petro）也否認太陽集團存在，他在8月於社群平台X上寫道：「這是極右派為了推翻不聽話的政府而編造出的虛假藉口。」但美國國務院堅稱，太陽集團確實存在，而且已經「腐蝕了委內瑞拉的軍方、情報單位、立法與司法機構」。BBC諮詢的專家則認為，真相可能介於兩者之間。

馬杜洛面臨來自美國的壓力升高，美國總統川普（Donald Trump）政府近日在加勒比海地區增派軍力，外界擔憂華盛頓可能藉由認定太陽集團為恐怖組織，作為展開軍事行動的理由，然而制裁專家告訴《路透》，相關法規並未授權採取這類行動。

2025年11月13日。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）抵達委內瑞拉加拉加斯的親政府青年集會現場。（AP）

過去數個月，美國已在委內瑞拉沿岸及拉美太平洋海域對疑似運毒船隻，發動一連串致命攻擊。《路透》22日報導，美國準備在未來幾天對委內瑞拉展開新一階段的相關行動。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在接受右翼媒體「一個美國新聞網」（One America News Network, OAN）訪問時表示，這項認定（太陽集團為外國恐怖組織）將為美國提供「一套全新的選項」。

名稱起源

太陽集團這個名稱最早出現在1990年代初，由委內瑞拉媒體創造。當時，一名負責反毒行動的國民警衛隊將軍遭指控涉及毒品走私，媒體用他肩章上太陽形狀的徽章來稱呼他。

美國組織犯罪專家拉蘇薩（Mike LaSusa）指出，這個名稱很快就被用來指所有被指控與毒品走私有關的委內瑞拉官員，不管他們是否屬於同一個組織。美國官員則認為，太陽集團現在的「頂頭上司」就是委國總統馬杜洛，因而對他懸賞5000萬美元。川普曾表示希望馬杜洛下台，美國也在加勒比海部署大型艦隊，包括全球最先進的核動力航空母艦，並駐軍多達1萬5000人，被稱為「南方長矛行動」（Operation Southern Spear）。

墨西哥國立自治大學（UNAM）組織犯罪專家貝尼特斯－馬瑙（Raúl Benítez-Manau）告訴BBC，太陽集團的活動始於1980年代末到1990年代初，與鄰國哥倫比亞的情勢有關。當時，以世界最大的可卡因產地——哥倫比亞麥德林市——為根據地的麥德林販毒集團正在被瓦解，加上反毒行動成效顯著，既有走私路線受到壓力，太陽集團便提供新的毒品運輸途徑。

貝尼特斯－馬瑙說，隨著當時的左派總統查維茲（Hugo Chavez，1999－2013）掌權，太陽集團勢力進一步壯大。查維茲喜歡挑戰美國，切斷委內瑞拉與美國軍方的所有合作，使部分軍官覺得「可以自由與罪犯做生意」。

2025年11月11日。壁畫上是已故委內瑞拉前總統查維茲（Hugo Chavez） 以及1958年1月23日委內瑞拉民眾和軍方聯手推翻了前獨裁強人希門內斯（Marcos Perez Jimenez）。（AP）

查維茲對哥倫比亞左翼游擊組織「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）抱有同情，該組織主要靠可卡因走私自給自足，也促使部分毒品經委內瑞拉運送。FARC在國內受軍方施壓，便將部分行動轉移到委內瑞拉，因為他們知道查維茲把他們視為左派意識形態盟友。

前美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）探員塔柏爾（Wesley Tabor）指出，哥倫比亞革命武裝力量不僅在委內瑞拉找到「安全地帶」，許多政府官員——從基層警察到軍方航空部門——也成了毒品走私的合作夥伴，他們一起將數百噸的可卡因運往美國。

組織特性

拉蘇薩指出，太陽集團與其他毒品網絡不同，它沒有正式組織架構，更像是一個「普遍存在的腐敗系統」。經濟危機也助長了它的存在，根據《華爾街日報》，自馬杜洛上任以來，委內瑞拉因管理不善與貪腐導致經濟崩潰，又因2019年美國經濟制裁加劇；該國GDP萎縮80％，造成約800萬人（該國四分之一人口）出逃。

馬杜洛被指控竊取兩屆總統選舉：去年他宣稱勝選，但反對派與選舉觀察員指出，候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia，現流亡西班牙）實際獲得約三分之二的選票。

BBC指出，在馬杜洛執政下，政府無法提供軍警合理薪資，為了維持忠誠度，只好允許他們收受毒販賄賂。貝尼特斯－馬瑙說，掌控委內瑞拉重要進出口關卡（例如機場）的中、低階軍官組成了太陽集團，他們正好可以促進毒品流通；但美國官員堅稱，太陽集團的觸角直達馬杜洛政府最高層，包括總統本人。

2020年，美國司法部指控馬杜洛與其他14人勾結哥倫比亞武裝團體，向美國運送可卡因，其中高層包括國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）與前最高法院首席大法官莫雷諾（Maikel Moreno）；起訴書還稱，自1999年起，太陽集團由馬杜洛、內政部長卡貝友、前軍情首長卡瓦哈（Hugo Carvajal）和前將軍阿爾卡拉（Clíver Alcalá）領導與管理。前委內瑞拉高層軍官的資料支持這些指控。

根據BBC，查維茲前安全主管薩拉札（Leamsy Salazar）早在2014年就向美方提供了太陽集團的資訊，稱內政部長卡貝友領導該組織；卡貝友否認，並稱這是「國際陰謀論」。

2020年，阿爾卡拉將軍因與馬杜洛政府決裂，向美國緝毒局自首，承認協助哥倫比亞革命武裝力量及其毒品運作。今年早些時候，被稱為「小雞」（El Pollo）的前軍情首長卡瓦哈，也在美國法院認罪參與毒品走私與毒品恐怖主義，聯邦檢察官指出，他與太陽集團中的其他官員多年來以可卡因作為武器，向紐約及其他美國城市運送毒品。

委內瑞拉官方回應

根據《路透》，美國官員也指控太陽集團與委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）合作向美國走私毒品；後者也與馬杜洛有關，美國曾將其列為外國恐怖組織。

馬杜洛及其政府一直否認涉入犯罪，並指控美國企圖推翻政權，以掌控委內瑞拉的天然資源，尤其是其龐大的石油儲量。該國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在國營電視上表示：「他們（美國）想要委內瑞拉的石油和天然氣，但又不想付錢。他們想要委內瑞拉的黃金、鑽石、鐵、鋁土礦。他們想要我們的自然資源。」

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）在Telegram上表示：「委內瑞拉堅決、絕對否認美國國務卿魯比歐對不存在的『太陽集團』的荒謬指控。」他補充說，這項認定再次「利用謊言為非法干涉委內瑞拉政權找理由」。

不只委內瑞拉感到不能接受，美方的分析人士也拋出疑問。美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究拉丁美洲的學者弗利曼（Will Freeman）說：「作為掌管武裝部門的國家元首，他是否知情或默許軍方與可卡因毒販勾結？很可能。但這是否意味著他指揮毒品運作、協調流向？在公開資訊中並沒有明確證據。」

軍事行動合法性受質疑

專家對美國在加勒比海南部及太平洋的軍事行動合法性提出質疑，美軍在這些地區炸毀疑似運毒船隻，已造成數十人死亡。《路透》11月的民調顯示，僅29％的美國人支持在未經法官或法院審理的情況下，用軍事手段擊殺疑似販毒分子。

2025年11月11日。美國航母福特號與其所率領的航艦打擊群進入美國南方司令部管轄區。（US Navy）

前美國財政部高級官員表示，雖然將組織列為外國恐怖組織可以傳遞警告，但從未有建議認定這麼做可以為軍事行動提供法律基礎。該官員說：「我參加過多次跨機構會議，從未有人建議把某組織列為外國恐怖組織就能合理化軍事行動。」

