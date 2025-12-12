川普要把烏逼到牆角! 梅洛尼也勸做「痛苦讓步」 北約警告：普丁重建帝國有中挺

北約秘書長馬克·呂特（Mark Rutte）日前強調，普丁正試圖重建帝國版圖，而中國是俄羅斯的最大推手。 圖：翻攝自Ｘ／Savchenko Volodymyr

[Newtalk新聞] 北大西洋公約組織（NATO）秘書長馬克（Mark Rutte）近日對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發出嚴厲警告，他直言普丁正在試圖重建帝國版圖，並強調「如果沒有中國的支持，俄羅斯將無法再次發動這場戰爭」，並將中國稱為俄羅斯的「生命線」。

據 X 帳號「Inty News」引述馬克的警告，許多人低估了當前的威脅程度，錯誤地認為時間站在西方這一邊。他嚴肅地向盟國發出呼籲，表示「我們必須做好準備，應對我們祖輩經歷過的那種規模的戰爭」。

與此同時，美國總統川普（Donald Trump）正在對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施加巨大壓力，要求其接受美國所提出的和平方案。據《NEXTA TV》引述《華爾街日報》的報導，川普在與歐洲領導人的通話中，敦促他們向澤連斯基施壓，要求其接受美國的和平計畫。

據文章，美國方案的關鍵癥結點在於要求烏克蘭軍隊從整個頓巴斯地區撤軍，這項要求遭到澤連斯基的斷然拒絕。澤連斯基重申，烏克蘭的立場並未改變，並提到關於在頓涅茨克設立「自由經濟區」的想法，是需要由烏克蘭人民來決定的問題。此外，澤連斯基也宣布，目前他將不會任命新的總統辦公室主任。

義大利總理梅洛尼據傳勸說澤連斯基，但最終失敗告終。 圖：翻攝自臉書 Giorgia Meloni（資料照）

在歐洲方面，X 帳號「晴天」報導指出，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也試圖說服澤連斯基做出「痛苦的讓步」以結束戰爭，但以失敗告終。文章指出，梅洛尼花費了九十分鐘進行勸說，但澤連斯基堅決拒絕，反而試圖說服梅洛尼軟化川普對烏克蘭的立場，並提出了自己對義大利支持的要求。

X 帳號「Peter Zhou」則指出，在北約內部，據波蘭總參謀部消息，波蘭正就向烏克蘭移交其剩餘的米格-29戰鬥機進行談判，交換的條件是獲得烏克蘭特定無人機及導彈技術的使用權。

