川普要把「這4國」踢出歐盟? 外媒爆料為確保親美 白宮計畫這樣做......

近期有美國媒體爆料稱，在一份未公開的美國國家戰略安全文件中，美國政府提議將奧地利、匈牙利、義大利與波蘭等國家「逐出歐盟」，確保歐盟成員國繼續保持親美態度，相關文件也引發網友熱烈討論。 圖：翻攝自 @KShevchenkoReal X 帳號

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期持續降低對歐洲地區的支持，並將戰略中心逐漸轉移至印太地區，許多歐洲國家也對未來可能面臨的戰略風險感到擔憂。近期有外媒報導稱，在一份未公開的美國國家安全戰略中，美國希望將部分歐洲國家驅逐出歐盟成員國的行列，確保歐洲國家能繼續保持著親近美國的立場。不過這項消息並未獲得白宮的證實。

白俄羅斯媒體《NEXTA》發布推文指出，美國軍事媒體《國防一號》( Defense One ) 近期獲得了一份未公開的美國國家安全戰略文件，內容呼籲聯邦政府應加強與盟友的合作，並將奧地利、匈牙利、義大利與波蘭等國家「逐出歐盟的行列」，確保歐盟成員國繼續維持親美立場。

《NEXTA》稱，在《國防一號》公開的文件中，美國希望繼續支那些願意爭取主權，並維護歐洲傳統生活方式的政黨、活動與知識分子，同時確保歐洲各國政府繼續維持親美立場，配合美國的國際政策。《NEXTA》認為，由於相關提議在白宮正式發布的國家安全戰略文件中並未提及，推測川普政府最後可能放棄了「篩選歐洲盟友」的計畫。

美國川普政府公布最新、2025年版《國家安全戰略》。圖為報告封面。 圖：翻攝「X」@LyleJMorris

相關文件公布後，立即引發許多網友討論。有網友指出，匈牙利是一個非常典型的親俄國家，「如果以確保盟友維持親美態度為由驅逐匈牙利，就能獲得大家的理解，但文件中提及的其他國家並非親俄國家，任意打擊盟友可能對美國在歐洲地區的支持造成更大的損害」。

另一位網友認為，這項「篩選歐洲盟友」的消息可能成為一枚「巨大的外交炸彈」。「雖然這還只是一份未公開的草案，不是已經確認的政策，但歐洲國家仍須謹慎對待，持續觀測美國川普政府對歐洲事務的態度變化」。也有網友提出質疑，強調相關政策可能對波蘭這個反俄國家造成巨大的經濟損失，甚至可能降低波蘭對美國的信任程度。

