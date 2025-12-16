川普要推重新分類 美大麻產業股價應聲上漲 左翼批沒想「除罪化」

美國總統川普12月15日再度公開表示，正評估是否將大麻重新分類為危險性較低的管制藥物，並不排除透過行政命令推動相關調整。這番說法與他今年稍早以及2024年總統競選期間的立場一致，顯示白宮內部對大麻聯邦管制定位仍在審慎研議之中。



川普當天在白宮橢圓形辦公室回應媒體提問時指出，政府正在考慮將大麻從現行的第一級管制物質，重新分類為第三級藥物。他強調，重新分級的討論重點之一在於研究層面的限制，「我們正在考慮這件事。很多人希望看到重新分類，因為這會帶來大量研究機會；除非重新分類，否則無法進行這些研究。」川普表示，相關評估正在「非常認真地進行」。

重新分級有利大麻產業營運



不過，白宮官員在12月12日對外說明，目前針對大麻是否重新分級「尚未做出最終決定」，顯示政策方向仍處於內部討論階段，距離正式拍板尚有變數。

依據美國《管制物質法》，大麻目前被列為第一級管制物質，與海洛因、搖頭丸及仙人掌毒鹼等同列，代表其被認定具有高度濫用風險，且「目前沒有公認的醫療用途」。相較之下，第三級管制藥物的風險評估較低，該級別包括含可待因的止痛藥泰諾、氯胺酮以及睾固酮等藥品。

若大麻從第一級降列為第三級藥物，將不等同於全面合法化或除名，但在實務層面可能帶來顯著影響。重新分級後，聯邦層級對大麻的研究限制將大幅降低，有助於醫療與科學研究的推進；同時，也可能讓購買與銷售流程更為順暢，進而改善大麻相關企業的營運環境。

分析指出，重新分級雖然不會全面取消聯邦對大麻使用與持有的刑事處罰，但可能透過稅負調整與金融限制鬆綁，對規模已達數百億美元的大麻產業產生結構性影響，包括提高企業獲利能力與融資可行性。先前市場一度傳出川普政府可能放寬聯邦層級對大麻的管制，消息即帶動多家大麻相關公司的股價走揚。

川普在競選期間即曾表態支持大麻重新分級，並於今年8月再次提及正在考慮相關政策方向。此一立場也引發民主黨內部批評聲浪。支持重新分級的民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登（Ron Wyden）指出，川普試圖藉由重新分級的動作，誤導民眾以為政府已經讓大麻合法化。



民主黨人批川普模糊「除罪化」議題



魏登在社群平台X發文批評，川普「會試圖操弄所有人，讓他們相信他剛剛讓大麻合法化了」，並強調重新分級並不等於除罪化，也沒有撤銷因輕微毒品犯罪而入獄的黑人與拉丁裔美國人的相關紀錄。他形容這樣的政策表態只是為了拉抬政治支持度。

在川普之前，拜登政府已啟動大麻重新分類的行政程序，但在前總統卸任前，相關改革並未正式落實。多年來，美國國會不分黨派，已有多位議員提出法案，主張將大麻降列為第三級管制藥物，或進一步將其完全自《管制物質法》名單中移除，甚至推動全面除罪化，但迄今相關立法均未完成最後立法程序。

在州層級，美國各地對大麻的法律規範已呈現高度分歧。根據統計，超過40個州已開放醫療用途的大麻合法化，而包括華盛頓特區在內，已有24個州允許娛樂用大麻合法化，州法與聯邦法之間的落差，也持續成為政策與司法上的爭議焦點。

責任編輯：許詠翔

