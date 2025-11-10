川普要推「50年期房貸」？FHFA證實：助年輕人圓美國夢





美國總統川普8日在Truth Social上發表一張圖片，圖片中左邊是羅斯福前總統的頭像，下方寫著「30年期房貸」，另一張是川普自己的頭像，下面寫著「50年期房貸，引發外界猜想是否將推出房貸新政。對此，聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（William Pulte）表示，「50年期房貸」並非空穴來風，其目標是「讓更多家庭買得起房子、少一點被迫租屋的焦慮」。

根據《路透社》報導，1930年代羅斯福總統推行新政，制定30年期房貸標準幫助美國走出大蕭條，若未來川普推出「50年期房貸政策」，在美國住房成本飆升的情況下，對買房的家庭來說可能是一個福音，這將大幅降低每月還款額，但還款期限將延長二十年。

對此，聯邦住房金融局局長普爾特表示，川普政府正在考慮提供50年期房貸，這對房地產市場來說是一個潛在的「遊戲規則改變者」。

普爾特強調，50年期房貸的目標是「讓更多家庭買得起房子、少一點被迫租屋的焦慮」。他在社群媒體發文指出，「我們專注於確保年輕人實現美國夢，而這只能在購房的經濟層面上實現，50年期房貸只是我們目前正在開發的廣泛解決方案庫中的一個潛在武器。」

不過，佐治亞州共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）持不同的意見，她在社群媒體表示，「我不喜歡50年期房貸作為住房負擔能力危機的解決方案」，她強調，「它最終將獎勵銀行、抵押貸款機構和房屋建築商，而隨著時間的推移，人們支付的利息要多得多，並在還清房屋之前就死了。永遠負債，終身負債！」部分民眾也認為，50年期房貸相當於支付幾十年的租金。

根據房地美的數據，美國30年期房貸平均利率為6.22%。房利美計算出，以20萬美元的房屋為例，30年期房貸每月支付1257美元，而50年期房貸每月支付1143美元；金融專家警告，雖可短期降低月付，長期利息支出恐更高，可能導致年輕世代「終身房貸化」。

