川普要提高國防預算至1.5兆美元 無黨派機構警告：10年將增加國債5.8兆美元

美國總統川普於1月7日呼籲將明年國防預算提升至1.5兆美元，高於他先前提出的1兆美元方案，而一項預算監督機構警告，此舉將使國家債務增加數兆美元。



川普在自家Truth Social平台發文表示，經過與國會議員及行政官員討論後，他決定「在這個充滿動盪與危險的時代，我們2027年的軍事預算不應僅限於1兆美元，而是應達到1.5兆美元」。



CRFB：若成真將推升5.8兆美元國債

川普指出，將利用關稅收入來支應這筆額外國防開支，同時資助他所宣揚的其他優先事項，例如關稅紅利。他解釋，這項增加將讓美國建立「長久以來應得的『夢幻軍隊』，更重要的是，這將確保我們的安全與保障，不論面對何種敵人」。

廣告 廣告

無黨派聯邦預算責任委員會（CRFB）分析這項提議後發現，每年增加5000億美元的國防支出幾乎是預期關稅收入的兩倍，此開支增加將在未來十年內推升國家債務達5.8兆美元。



CRFB指出，國會預算辦公室估計，關稅將在2035年前帶來額外2.5兆美元收入，或計入利息後達3兆美元；然而，若考慮關稅引發的經濟變化，在動態基礎上，這筆收入可能略低。



此外，川普的許多關稅措施是依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施，而最高法院預計將在近期裁決這些進口稅的合法性。



關稅收入追不上國防支出增加的成本

若IEEPA關稅被推翻，CRFB表示，2035年前的關稅收入將減少7000億美元；根據先前估計，這將僅能涵蓋總統每年額外5000億美元國防支出提案的15%。

CRFB寫道：「鑑於《大而美法案》（OBBBA）已撥款1750億美元給國防預算，短期內幾無必要增加軍事開支。任何未來必要的增加皆應全額支付，最好是雙倍支付，考慮到我們高漲且持續上升的國家債務，可透過新稅收或支出削減來實現」。

該預算監督機構補充：「決策者不應依賴現有關稅收入──若無此收入，赤字將大幅升高──即使依賴，也遠不足以涵蓋如此龐大國防支出增加的成本」。

2027財政年度的撥款程序將在該年度開始前的全年展開，財政年度於10月1日啟動——儘管國會與白宮常需透過持續決議案延長現行水準資助，以避免資助中斷導致政府關門。

國防部分年度資助僅延長至2026年1月30日

最近，國會於11月通過一項短期持續決議案，結束歷時43天的史上最長政府關門，將大多數機構的2026財政年度資助延長至2026年1月30日。

國會議員已通過12項年度酌情支出法案中的3項，完成2026財政年度的全年撥款，不過國防部分則依持續決議案資助僅至1月30日止。

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

