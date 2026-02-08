川普要搬走台灣4成半導體產能？鄭麗君曝談判秘辛：我直接跟美方說不可能

台美關稅談判出爐，農曆年前有望簽署對等貿易協定。而針對美國總統川普曾揚言，在任內將把台灣半導體40%產能轉移到美國，行政院副院長鄭麗君在今（8）日播出的《華視》專訪直言「我很清楚地跟美方說不可能」，台灣這數十年發展出的生態系不可能搬走，護國神山只會越來越大，最先進的半導體製程一定得在台灣進行。​

​鄭麗君表示，這次關稅並非傳統的雙邊經貿談判，美國要平衡貿易逆差、製造業回流，而台灣作為美國第4大逆差國，也被要求擴大投資，「談不好關稅是會上升的」，她必須盡量化解並假設最壞的可能性。

​​鄭麗君提到，最終結果是15％對等關稅不疊加，232條款半導體衍生品關稅也是最惠待遇，​是逆差國當中最優惠，「我們終於能夠讓傳統產業，跟主要競爭國擁有公平競爭的立足點」；雖然這是始於一場貿易逆差的談判，但希望能談出讓台灣產業更開闊的未來，且美國也是我們重要的經貿科技夥伴。

而針對美國政府曾放出，要將至少40%的台灣半導體產能轉移至美國，​鄭麗君對此直言「事實上，我很清楚地跟美方說不可能。」台灣的先進製程在全球市場，產值占將近9成，這是我們數十年發展出來的半導體生態系，就像冰山除了尖峰，還有很大的基盤沉在水面下，「這數十年發展出的生態系不可能搬走，護國神山只會越來越大，還是會繼續投資台灣。」



​鄭麗君說，美國有它的發言風格，但在談判桌上，還是要回歸理性來談判，台灣對美逆差有9成來自半導體和ICT產品，川普期待美國能夠振興製造業，打造本土晶片供應鏈。所以當台灣產業在國際延伸、擴大投資布局時，他們向美方說，不可能以產能來做分配，「我們只會更大」，但可以擴大美國布局與投資。​



鄭麗君指出，台灣與日韓「政府出資」的模式不同，台美要合作的是打造供應鏈，因此提出「台灣模式」才能符合雙方戰略目標；她也否認外界質疑「搬空科學園區」的說法​，強調最先進的半導體製程一定得在台灣進行，因為這裡才有最完整的研發、設廠生態系，確定能量產後才會去其他國家擴展。

鄭麗君表示，不管是先進製程、先進封裝或是上下游供應鏈，在台灣投資都會遠大於美國或任何一個國家，政府會在立足台灣、擴大國內投資前提下，展開全球與對美投資布局。

