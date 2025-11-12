川普要求以色列總統特赦納坦雅胡 使他擺脫貪腐官司

美國總統川普（左）致函以色列總統，請他特赦色列總理納坦雅胡（右）。路透社



以色列總統府週三（12日）表示，美國總統川普已經致函以色列總統赫佐格，請他特赦以色列總理納坦雅胡。以色列總統赫佐格不表意見，僅強調特赦請求應由合法管道提出，意即納坦雅胡自己或者他的家人要出面申請。

若能特赦，可幫納坦雅胡解脫纏身的貪腐刑案調查。加薩戰爭以來，納坦雅胡多次以戰事緊急需求為由，延後或取消對自身案件的出庭。若加薩停火可以持續，最終達成和平協議，納坦雅胡的「戰時」保護傘就將不再成立。

川普寫給赫佐格的信件中寫說：「雖然我完全尊重以色列司法系統的獨立性及其要求，但我相信針對畢比（納坦雅胡的暱稱）的此『案件』是一場政治性、不合理的起訴。畢比與我並肩奮鬥了很長一段時間，包括共同對抗以色列非常強硬的對手伊朗。」

他寫說：「我特此要求您完全特赦納坦雅胡，他是一位強大而果斷的戰時總理，現在正帶領以色列進入和平時期。」「既然我們已經實現了這些前所未有的成功，並有效遏制了哈瑪斯，現在是時候透過特赦畢比，讓他團結以色列，並一勞永逸結束這場訴訟戰。」

赫佐格的總統辦公室發表聲明回應說，拒絕對此採取立場，表示特赦請求必須通過正規管道提交。《以色列時報》報導指出，以色列總統特赦必須由當事人或其親屬提出請求。

報導說，以色列總統有權對法院定罪的人進行特赦，甚至在法律程序尚未走完、還沒完全定罪之前，就可以進行特赦。

以色列總統府表示：「總統對川普總統抱持高度敬意，並一再感謝川普對以色列堅定不移的支持、他對人質獲釋、中東和加薩地帶的重塑，以及維護以色列安全所做的巨大貢獻。」

該聲明說：「在不損及上述情況的前提下，正如總統多次明確指出，任何尋求特赦的人都必須按照既定程序提交正式請求。」

這不是川普第一次對其他國家的司法或者政治下指導棋。川普強烈抨擊巴西對於前總統波索納洛的政變罪定罪是政治迫害，並因此對巴西加徵懲罰性關稅。今年8月南韓總統李在明訪美前夕，川普也曾在社群媒體上發文，質疑南韓對前總統尹錫悅的司法調查是搞政治清洗。

