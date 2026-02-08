川普要求俄烏6月終戰 澤倫斯基酸：美期中選舉顯然更重要

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基去年12月在佛州海湖莊園會面並舉行共同記者會。路透社



美國希望俄羅斯和烏克蘭能夠在今年夏天來臨前結束戰爭，甚至訂下6月的新期限。烏克蘭總統澤倫斯基週六（2/7）透露，雙方已獲邀於下週進行進一步談判，並暗示，這可能與川普的期中選舉造勢活動有關。

在美國斡旋下，俄羅斯和烏克蘭4日至5日間在阿聯首都阿布達比舉行會談。隨後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）向媒體表示，華府提議下週在美國邁阿密舉行新一輪美俄烏三方會談，基輔方面已經基本同意。

澤倫斯基指出，川普政府「很可能會施壓」烏俄雙方在今年夏天之前結束戰爭，「他們聲稱希望在6月前完成所有事宜。」

廣告 廣告

澤倫斯基強調：「對他們（美國人）而言，（期中）選舉顯然更為重要。別太天真。」但他也補充道：「若俄方真有意結束戰爭，設定最後期限至關重要。」

路透社引述知情人士透露，美國與烏克蘭談判代表已就如何達成快速協議進行討論。澤倫斯基表示，烏方提出了一項階段性計劃，但沒有透露具體細節。

澤倫斯基同時譴責俄羅斯於夜間襲擊烏國能源設施。他在X平台發文表示，必須剝奪莫斯科利用嚴冬氣候對基輔施壓的能力。俄軍週六對烏國能源基礎設施發動「大規模攻擊」，因此發生一場全國範圍的停電。

俄烏雙方在阿布達比舉行的會談未能取得重大突破，但兩國同意在中斷5個月後各自交換157名戰俘。澤倫斯基表示，將持續交換戰俘。

更多太報報導

缺手少腿、眼盲毀容！烏克蘭傷兵劇團公演 觀眾含淚看折翼英雄

原來他還活著！烏克蘭軍人遭誤傳陣亡、母親接到報平安電話喜極而泣

米蘭冬奧開幕 美副總統和以色列隊被噓、烏克蘭隊獲熱烈掌聲