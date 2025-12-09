川普要求舉行大選 澤倫斯基：這是烏克蘭人民的事

烏克蘭總統澤連斯基希望和美國「在未來幾週、下週或一周內」舉行領導層會晤。

美國總統川普受訪時說，烏克蘭應該進行選舉，讓人民有權選擇；烏克蘭總統澤倫斯基被問到川普的說法，他回應，「這是烏克蘭人民的事，與其他國家人民無關」。（戚海倫報導）

美國總統川普最近在白宮接受網路媒體Politico記者伯恩斯訪問。川普說，現在是烏克蘭舉行選舉的時候，這是重要時刻，「他們以戰爭為由不選舉，但烏克蘭人有權作出選擇」。川普還說，烏克蘭總統澤倫斯基可能會贏，但沒人知道誰會勝出，烏克蘭很久沒舉行選舉，「他們嘴上講民主，但走到某個程度後，已不再是民主了」。

美國有線電視新聞網CNN報導，澤連斯基表示，必須盡一切努力確保烏克蘭和美國「在未來幾周、下周或一周內」舉行領導層會晤。澤倫斯基也說，如果美國和歐洲能保證選舉安全，烏克蘭將在未來60到90天內舉行選舉。他說，他正在要求烏克蘭議員，準備關於在戒嚴期間舉行選舉可能性的立法提案。對於川普提到烏克蘭該舉行大選，澤倫斯基回應，這是烏克蘭人民的事，與其他國家人民無關。他說，恕我直言，我已經做好選舉準備，對此我向我的夥伴們致以應有的尊重。

澤倫斯基說，他認為烏克蘭明天就會向美國提交更新後的和平方案。他重申，烏克蘭不會割讓被俄羅斯占領的領土。