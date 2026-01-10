川普要求設定信用卡利率上限10% 財經大老：一大錯誤

美國總統川普要求信用卡利率不得超過10%，為期一年。路透社資料照片



美國總統川普週五（1/9）宣布，他將要求信用卡公司接下來一年只能最高只能收取10%利率，兌現他在大選期間的承諾。不過支持川普的對沖基金大亨艾克曼則批評此作法將是「一大錯誤」。

川普週五在社群媒體Truth Social發文說：「從2026年1月20日起生效，身為美國總統的我要求設定為期1年的信用卡利率上限10%。」他強調，「不能再讓美國人民遭到信用卡公司剝削」。但川普並未說明，此政策將如何執行生效。

廣告 廣告

2024競選期間，川普遍多次誓言一旦重返白宮，將解除美國人背負的高信用卡借貸利率負擔。但當時便引起不少質疑，因相關措施需國會立法通過。

民主黨及共和黨均曾提案關注此議題，但川普並未說明是否支持其中任何一項草案。

2024年總統大選時力挺川普的對沖基金大亨艾克曼（Bill Ackman）在X平台發文指出，如果川普政府真的要求信用卡公司調降利率不得超過10%，會是一大錯誤。艾克曼寫說：「無法收取足夠利率收入來彌補損失並賺取適當利潤，信用卡公司將取消發放給數百萬名消費者的信用卡，而這些消費者就得向高利貸業者借貸，利率和條件都將遠遠超過他們先前所付的代價。」

美國運通、花旗、第一資本、摩根大通等主要信用卡發放銀行尚未對此表態。

值得一提的是，川普政府去年上告法院，要求廢除前拜登政府設定的遲繳卡費罰款不得超過8美元規定。當時川普政府代表表示，認同企業界和銀行業的主張，認為該項規定違法。聯邦法官隨後裁定撤銷遲繳費上限規定。

更多太報報導

胸前別「快樂川普」徽章 川普卻說：我從沒快樂過

雪佛龍看好委內瑞拉石油產量可增5成 川普：中國想買多少都行

過去虧怕了！川普促投資千億美元重返委內瑞拉 石油巨頭反應謹慎