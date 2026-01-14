川普要求資料中心自己付電費 電力股走揚

▲半導體分析師陸行之表示，川普要求資料中心用電成本由公司自行吸收，對電力公司是利多。（示意圖／翻攝自Unplash）

[NOWnews今日新聞] 在美國總統川普發文預告後，微軟最新表態，在美國多個資料中心的用電成本，將由公司全額吸收，盼降低地方社區對「AI吃電、民生電價跟著漲」的反彈壓力，也避免擴建計畫在地方端卡關。

根據外電報導指出，美國各地AI資料中心與電力設施擴建速度加快，但地方居民擔心高耗能設施將導致電費、土地、水資源被大量占用。

川普先前表示，不希望美國民眾電費因資料中心而變貴。

微軟則指出，除了會支付足以涵蓋自身用電成本的電力費率，也會和地方合作擴充供電，並且「補水量」會高於資料中心「耗水量」。

廣告 廣告

半導體分析師陸行之則從產業鏈的角度提醒，川普要求資料中心自己負擔電力費用的發展，對電力能源公司更有利，因電力公司未來更可能針對資料中心客戶「額外訂價」，不再像過去顧慮民生電價壓力而把整體漲幅壓低。

陸行之點出，電力費用雖然在「投資成本」裡占比不算高，但在「營運成本」裡卻很驚人，達40%至60%，包含IT設備用電及冷卻系統（HVAC）用電。

也因此，若電價長期走升，資料中心獲利結構勢必被擠壓，未來誰能拿到更便宜、更穩定的電力來源，將變成關鍵。

在能源解方上，陸行之也提到，能在資料中心周邊就近建立、提供低價電力的核能選項會更具吸引力，並點名低價核能公司受惠，而小型模組化反應爐還要等到2030年才有機會。

台股電力相關概念股今日全面起漲，華城領軍攻漲停，包括士電、亞力、東元等接連亮燈。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

大同去年營收503億元寫近6年新高 北美太陽能電力設備報捷

2台機櫃用電等於1棟大樓 台電對AI資料中心提電力匹配策略

AI普及電力大增 法人估應用卻有助減碳！將成為能源轉型新推力