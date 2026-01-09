川普要求重返委內瑞拉! 美石油業先開條件 : 解除制裁再談投資

雪佛龍公司正在與美國政府談判，以擴大其在委內瑞拉的營運許可證範圍。 圖：翻攝自X帳號@clashreport

[Newtalk新聞] 美國能源產業高層正在考慮向總統川普建議，未來幾個月內可將委內瑞拉石油日產量提高數十萬桶。這一提議正為週五在白宮舉行的高層會議做準備。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，這項承諾旨在設定一個可行的初步目標，以加速委內瑞拉能源產量增長，同時避免川普要求能源公司對委內瑞拉基礎設施進行大規模新投資。

然而，達成這一目標仍有前提條件：美國需要首先解除限制委內瑞拉石油生產的部分關鍵制裁，並提供運輸重質原油所需的物資。一位熟悉企業內部討論的人士表示 :「在地面條件理想的情況下，一年左右增產數十萬桶是合理的；若獲得制裁批准，產量甚至可進一步提高。」

美國能源產業高層正在考慮向總統川普建議，未來幾個月內可將委內瑞拉石油日產量提高數十萬桶。 圖：美聯社／達志影像

知情人士指出，高層正在緊鑼密鼓地協調會議策略，因為川普可能在會上要求石油公司盡快重返委內瑞拉。自川普政府授權逮捕馬杜洛並接管其石油銷售後，總統多次聲稱石油業有意投入數十億美元振興該國石油資源，但主要石油公司近期尚未有具體計劃重返該國。

部分高管私下建議，會中可藉反壟斷法規或安全考量婉拒立即承諾，避免在競爭對手面前做出風險高昂的財務決策。但他們仍希望透過審慎承諾取悅川普，避免衝突。一位知情人士形容會議現場猶如「躲避球遊戲」，高層們正琢磨如何巧妙應對總統的壓力。

據悉，預計出席會議的包括雪佛龍、埃克森美孚、康菲石油等公司的高管，以及石油貿易公司和其他能源領域代表，最初邀請名單曾多達 19 位，但仍可能調整。白宮尚未透露明確議程或解決企業安全擔憂的方案。

自川普政府授權逮捕馬杜洛並接管其石油銷售後，川普多次聲稱石油業有意投入數十億美元振興該國石油資源，但主要石油公司近期尚未有具體計劃重返該國。 圖：翻攝自 @NSTRIKE1231 X 帳號

能源部長克里斯·賴特近期與石油公司高層進行多次一對一會談，他在採訪中表示，美國需做大量工作以吸引企業投資委內瑞拉，但「不會強迫任何人」。與此同時，川普則曾推測，美國石油業可在 18 個月內恢復在委內瑞拉的業務，並將積極投資。能源官員普遍認為這一時間表過於激進，但可能會在會中以解除制裁等方式，鼓勵企業逐步提高產能。

業內專家指出，若充分利用現有基礎設施，將委內瑞拉石油產量提高至每日 150 萬桶相對可行，所需投資較低。前 Citgo 董事長、哥倫比亞大學全球能源政策中心總經理 Luisa Palacios 表示，較小型、私營石油公司可能更願意承擔風險，通過投資現有油田以提高產量，而非投入新項目。

美國財政部長貝森特則指出，雖然埃克森美孚和康菲石油尚未準備好立即重返委內瑞拉，但獨立石油公司和小型企業「迫不及待」希望重返該國市場。

Palacios 表示，「私募股權公司的風險承受能力與大型上市石油公司不同，委內瑞拉可能會吸引資本流入。」這也為能源業提供了在較低風險下，逐步恢復委內瑞拉石油產量的路徑。

