川普要求高市早苗勿「挑釁」北京？日媒曝光20分鐘通話細節

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，美媒指美國總統川普與高市通話時，建議她不要在台灣問題「挑釁」中國大陸，日媒昨曝光「川高通話」內容，顯示川普僅強調中日關係「需要管控」，似乎未要求高市撤回言論。

日本《共同社》報導，中日對立發展成「不僅把中日兩國，而且把美國也捲入其中的外交問題。」川普（Donald Trump）重視對中方的貿易談判，「或許是在警惕中日緊張波及中美關係」。報導認為，中方要求高市撤回說法，但高市擺出不同意的姿態，「事態平息尚無眉目」。

報導指出，「川高通話」由美方提議，持續約20分鐘，報導引述相關人士透露，川普談及中日關係時稱「需要進行管控」，但川普並未要求高市撤回相關言論。而在「川高通話」後，高市未向媒體透露，自己的「台灣有事」言論是否成為雙方談話話題。

不過，高市早苗26日在國會與在野4黨領袖，舉行任內首次黨魁討論會，就台灣問題表示，日本根據《舊金山和約》放棄全部許可權，「並無認定台灣法律地位的立場。」在野的立憲民主黨黨魁野田佳彥會後向媒體表示，「她不再提及具體事例，我認為是實際上撤回了（此前的答辯）。」

