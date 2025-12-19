川普要求「暫停實施綠卡樂透制度」 國土安全部立即執行

美國總統川普宣佈，即日起立即暫停「綠卡抽籤制度」。（圖：MotionElements）

外電報導，美國總統川普已經下令，暫停實施俗稱「綠卡樂透」的綠卡抽籤制度，國土安全部長諾姆隨即宣布配合執行，主因是近期犯下布朗大學與麻省理工學院槍擊案的嫌犯，就是透過綠卡抽籤制度，入境美國的。（葉柏毅報導）

據報導，美國「羅德島州」「普羅維登斯」警方指出，犯下布朗大學與麻省理工學院槍擊案的嫌犯，是現年48歲的葡萄牙籍男子瓦倫特，他在2000年，以學生簽證進入美國；2017年，透過綠卡抽籤計畫，取得永久居留權。他於當地時間12月19日晚間，被發現自殺身亡。

廣告 廣告

川普在得知瓦倫特是透過綠卡抽籤制度，才得以待在美國之後，大怒宣佈，暫停現行的綠卡抽籤制度。其實川普長期以來，就一直反對綠卡抽籤制度，認為這是美國國家安全的潛藏風險漏洞。

美國國土安全部長諾姆表示，這種惡劣份子，根本不該被允許進入美國，諾姆並立即宣佈，將依照川普指示，正式暫停綠卡抽籤制度。