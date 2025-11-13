川普要求BBC撤影片、公開道歉 稱有義務提告

美國總統川普表示，自己有義務對BBC提告。（圖／美聯社）





美國總統川普指控BBC對他在2021年1月6日演說「移花接木」，導致BBC高層請辭負責。川普不僅透過律師函要求撤下影片並公開致歉，更在11日專訪中表示，自己有義務對BBC提告。

主持人vs.美國總統川普：「（您要繼續起訴BBC嗎？）我想我必須這樣做，你知道為什麼不，因為他們欺騙了公眾，也承認了這一點。」

美國總統川普接受專訪，語調、態度強硬，面對2021年1月6日的演說遭移花接木，痛批BBC做假新聞。

美國總統川普：「那是一次美麗的演講，也是很平靜的演講，他們卻讓它聽起來很激進。」

白宮發言人李威特：「總統（川普）很明確地表示，這是一個左翼宣傳機器。」

儘管BBC承認犯錯，多名高層請辭負責，但川普還是不領情堅持提告，表示自己有義務這麼做，因為不能容忍有人做出這種事情。同時川普要求BBC撤下影片公開致歉，否則將發起鉅額損害賠償訴訟。這場風波短時間恐怕無法平息。

