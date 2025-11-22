川普要烏克蘭一週內同意和平計畫 普丁：若拒絕將擴大軍事行動
美國總統川普（Donald Trump）近日提出一項俄烏和平計畫，要求烏克蘭在感恩節前同意，否則將失去美國提供的協助。川普認為，在此期限內達成協議是「合理的」；俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則警告，若烏克蘭拒絕，俄羅斯將奪取更多領土。
綜合外媒報導，這項和平計畫的內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區的所有控制權給俄羅斯，並將烏軍規模限制在60萬人以下，同時禁止烏克蘭加入北約等。
白宮要求烏克蘭在11月27日前批准這項28點計畫，否則將失去美國對其的戰爭援助。川普也直言，讓烏克蘭在感恩節前達成協議是「合理的最後期限」，而烏克蘭「會失去」那些尚未失去的領土，並且是「很快就會」。
對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，「烏克蘭面臨著一個非常艱難的選擇，要麼失去尊嚴，要麼冒著失去一個重要夥伴」，但他強調，絕對不會忽視烏克蘭人民的尊嚴和自由。
澤倫斯基也說，烏克蘭將與盟友保持冷靜溝通，尋求更合理的替代方案，並警告俄羅斯不應藉機宣揚不實言論。
普丁則證實，莫斯科已收到美國提出的和平計畫，認為這項方案可能成為最終和平協議的基礎，並警告烏方若拒絕接受提案，俄軍可能採取行動，擴大領土控制。他也提及，俄軍近期拿下烏克蘭城市庫皮揚斯克（Kupiansk），可能在其他前線地區重演。
和平計畫逼烏讓步 川普：若烏不滿提案只能繼續戰爭
（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇。美國總統川普今天表示，「我們有方法達成和平」，烏克蘭總統將必須同意這項方案，若烏方不滿意提案，俄烏戰爭只能繼續打下去。中央社 ・ 4 小時前
喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈
[Newtalk新聞] 據英國《金融時報》 20 日報導，烏克蘭正面臨巨大壓力，被要求迅速接受美俄共同擬定的 28 點和平計畫。而據《每日電訊》報報導，美國總統烏克蘭問題特使基斯·凱洛格已因不滿而氣到丟出辭呈，傳出將於明年一月離任。 烏克蘭官員表示，川普政府已告知澤連斯基及其團隊，白宮正在按照「激進」的時間表推進該提案，以期在年底前結束戰爭。他們稱，美國官員期望澤連斯基在下週四感恩節之前簽署協定，目標是在本月晚些時候在莫斯科展示和平協定，並在 12 月初完成整個進程。 川普的俄烏問題特使凱洛格也透過 X 發布推文，對俄羅斯指控西方國家延長戰爭的言論發起批評，認為真正在延長戰爭的，「只有那個攻擊烏克蘭平民設施的俄羅斯」。 圖：翻攝自凱洛格Ｘ 帳號 這一時間表似乎極不可能實現，因為澤連斯基辦公室的官員表示，有幾點是烏克蘭的明確底線。他們正在制定反提案呈交給美方。 烏克蘭民間社會也可能對任何被視為投降或更有利於莫斯科的協議進行反擊。「這是礦產協議 2.0。」一位烏克蘭高級官員說，他指的是今年早些時候經過數月艱難談判達成的基輔與華盛頓之間備受爭議的協定，該協定賦予美國對烏克蘭關鍵礦產的權利。烏新頭殼 ・ 1 天前
中國駐日大使館稱「釣魚臺屬中國」 引爆日本輿論反彈
中國駐日大使館稱「釣魚臺屬中國」 引爆日本輿論反彈EBC東森新聞 ・ 2 小時前
法德英三國領袖：任何俄烏和平計畫須獲歐洲北約共識
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。中央社 ・ 12 小時前
解碼國際／28點和平計畫曝光 烏割領土不入北約 俄承諾不攻歐洲
外傳美俄已經商定28點俄烏和平計畫，並獲得美國總統川普(Donald Trump)的支持；外媒報導指出，川普政府已經告知烏克蘭總統澤倫斯基要推動此計畫，希望在今年底前結束俄烏戰爭。 美聯社20日取得28點和平計畫草案，內容包括確保烏克蘭主權、限制烏克蘭武裝員額等。在領土方面的協議內容包括，克里米亞、盧甘斯克(Luhansk)、頓內茨克(Donetsk)將視為俄羅斯所有，美國亦承認；赫松(Kherson)和札波羅熱(Zaporizhzhia)依目前戰線凍結，以及烏克蘭軍隊自頓內茨克撤出，烏軍撤離區域為非軍事化中立區，國際上將承認領土由俄羅斯所有，但俄羅斯軍隊不得進入非軍事化區。 以下為美聯社曝光的28點俄烏和平計畫草案內容： 1. 確保烏克蘭主權。 2. 俄羅斯、烏克蘭、歐洲簽訂全面互不侵犯協議，過去30年來所有模糊地帶爭議被視為已解決。 3. 俄羅斯不進犯鄰國，北大西洋公約組織(NATO)也不再進一步擴大。 4. 在美國斡旋下，俄羅斯與北約展開對話，解決安全問題，降低緊張局勢，以確保全球安全，提升未來經濟合作的機會。 5. 烏克蘭將獲得安全保障。 6. 烏克蘭武裝部隊員額規模不得超過6中央廣播電台 ・ 1 天前
川普要烏克蘭一週內接受和平計畫 澤倫斯基：面臨痛苦抉擇
美國總統川普（Donald Trump）週五（11/21）下達最後通牒，要求烏克蘭在一週內接受他終結俄烏戰爭的和平計畫。面對這份外界咸認有利於俄羅斯的方案，烏克蘭總統澤倫斯基表示，國家正面臨「史上最艱難時刻」之一，不是失去尊嚴就是失去關鍵盟友。太報 ・ 3 小時前
烏克蘭艱難抉擇！川普促感恩節前達和平方案
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）持續斡旋調停俄烏戰火，表態希望在下週四感恩節之前，俄烏能達成和平協議，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelensky）21日警告...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當
（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）烏克蘭與歐洲盟友緊急因應一項美國提出、內容偏向俄羅斯利益的俄烏和平方案之際，美國總統川普（Donald Trump）表示，要求烏克蘭在感恩節前同意這項和平計畫是「恰當的」。中央社 ・ 8 小時前
普丁稱美方案可為和平奠基 警告若烏拒絕將擴大攻勢
（中央社莫斯科/基輔21日綜合外電報導）俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天指出，美國提出的方案可能為烏克蘭和平協議「奠定基礎」，這是他首次證實莫斯科已自美方收到這項計畫。中央社 ・ 7 小時前
法新：美官員證實和平計畫 將提供烏「北約模式」安全保證
美國媒體曝光美俄28點俄烏和平計畫，重點包括烏克蘭割讓烏東土地、不加入北大西洋公約組織、美國提供安全保證，以及俄羅斯將不入侵歐洲與烏克蘭政策入法等。法新社報導，一名美國官員今天(21日)證實和平計畫草案內容，美國與歐洲盟邦承諾提供烏克蘭「北約模式」(NATO-style)的安全保證，承諾對未來攻擊做出回應。 根據美國媒體Axio日前披露的內容，「未來任何重大、蓄意且持續的武裝攻擊烏克蘭行為，都將被視為對跨大西洋共同體和平與安全威脅」，美國與其盟邦將相應反擊，包括動用軍事武力在內。 國際媒體陸續報導，美俄已商定俄烏和平計畫，根據美聯社報導的28點和平計畫草案內容包括確保烏克蘭主權、限制烏克蘭武裝員額等。在領土方面的協議內容包括，克里米亞、盧甘斯克(Luhansk)、頓內茨克(Donetsk)將視為俄羅斯所有，美國亦承認；赫松(Kherson)和札波羅熱(Zaporizhzhia)依目前戰線凍結，以及烏克蘭軍隊自頓內茨克撤出，烏軍撤離區域為非軍事化中立區，國際上將承認領土由俄羅斯所有，但俄羅斯軍隊不得進入非軍事化區。 美聯社報導的草案內容還包括，烏克蘭不加入北約，俄羅斯將不入侵歐洲與烏克蘭中央廣播電台 ・ 21 小時前
美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願
（中央社基輔/華盛頓21日綜合外電報導）知情人士表示，美國威脅將削減對烏克蘭情報分享與武器供應，以迫使其同意由美國斡旋的和平協議框架。烏克蘭總統澤倫斯基表示「持續尊重」川普終結俄烏戰爭的意願。中央社 ・ 10 小時前
