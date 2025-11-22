川普要烏克蘭一週內同意和平計畫 普丁：若拒絕將擴大軍事行動

俄羅斯總統普丁。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）近日提出一項俄烏和平計畫，要求烏克蘭在感恩節前同意，否則將失去美國提供的協助。川普認為，在此期限內達成協議是「合理的」；俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則警告，若烏克蘭拒絕，俄羅斯將奪取更多領土。

綜合外媒報導，這項和平計畫的內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區的所有控制權給俄羅斯，並將烏軍規模限制在60萬人以下，同時禁止烏克蘭加入北約等。

白宮要求烏克蘭在11月27日前批准這項28點計畫，否則將失去美國對其的戰爭援助。川普也直言，讓烏克蘭在感恩節前達成協議是「合理的最後期限」，而烏克蘭「會失去」那些尚未失去的領土，並且是「很快就會」。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，「烏克蘭面臨著一個非常艱難的選擇，要麼失去尊嚴，要麼冒著失去一個重要夥伴」，但他強調，絕對不會忽視烏克蘭人民的尊嚴和自由。

澤倫斯基也說，烏克蘭將與盟友保持冷靜溝通，尋求更合理的替代方案，並警告俄羅斯不應藉機宣揚不實言論。

普丁則證實，莫斯科已收到美國提出的和平計畫，認為這項方案可能成為最終和平協議的基礎，並警告烏方若拒絕接受提案，俄軍可能採取行動，擴大領土控制。他也提及，俄軍近期拿下烏克蘭城市庫皮揚斯克（Kupiansk），可能在其他前線地區重演。

