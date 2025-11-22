川普要烏克蘭一週內接受和平計畫 澤倫斯基：面臨痛苦抉擇
美國總統川普週五（11/21）下達最後通牒，要求烏克蘭在一週內接受他終結俄烏戰爭的和平計畫。面對這份外界咸認有利於俄羅斯的方案，烏克蘭總統澤倫斯基表示，國家正面臨「史上最艱難時刻」之一，陷入不是失去尊嚴就是失去關鍵盟友的兩難處境。
川普（Donald Trump）週五接受《福斯新聞》電台訪問時表示，他認為烏克蘭應該在下週四（11/27）前接受和平計畫。
根據路透社、有線電視新聞網（CNN）等媒體獲知的內容，這份由川普政府官員與俄羅斯特使草擬的28點和平計畫，要求基輔放棄烏東頓巴斯大片領土、將軍隊規模減半、並承諾不加入北約（NATO）。這些終戰條件都是俄羅斯長期以來的要求。
計畫中也包含一些俄方可能反對的內容，並要求俄軍從目前占領的某些區域撤退。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在週五晚間的全國視訊談話中表示，這項計畫等於逼迫烏克蘭在「尊嚴」與「關鍵盟友」之間做選擇。
川普週五稍晚在白宮回答記者提問時說，他相信這項方案是「達成和平之道」。他強調方案仍需澤倫斯基批准，但也暗示澤倫斯基幾乎別無選擇。
川普也提到今年2月在白宮與澤倫斯基不歡而散的那次會面：「不久前在橢圓形辦公室，我告訴他：『你沒有籌碼。』」
他表示，澤倫斯基「必須喜歡」他的和平方案，「如果他不喜歡，那我想他們就繼續打下去吧」。
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）週五則向俄國安全會議表示，他已收到美方提案，認為該計畫「有可能成為最終和平協議的基礎」。
普丁表示，烏克蘭反對這份計畫，但烏國及其歐洲盟友都未能理解俄軍在烏克蘭前線進展的「現實情況」。
普丁說，他將展現今年8月在阿拉斯加與川普會晤時同意的「靈活性」，但也表示俄方尚未與美國「實質」討論這份協議。
澤倫斯基：絕不會背叛國家
澤倫斯基過去曾拒絕川普和平計畫的內容，認為與投降無異。他週五在全國演說中呼籲烏克蘭團結，並強調他永遠不會背叛國家。
他表示，當前對烏克蘭的施壓已達「最強烈」的程度，「烏克蘭面臨非常痛苦的抉擇——不是失去尊嚴，就是可能失去關鍵夥伴；不是接受這28項棘手的條件，就是迎接嚴冬。」
澤倫斯基表示，他會「24小時不間斷」努力，確保和平計畫不會忽略烏克蘭人的尊嚴與自由。
他表示，烏克蘭將與美國及其夥伴「冷靜迅速」地合作，尋求結束戰爭的道路。
澤倫斯基顯然是謹慎避免直接拒絕美方計畫。他週五已與英、德、法三國領袖通話，之後又與美國副總統范斯（JD Vance）通話。
澤倫斯基表示，他與范斯已同意讓雙方幕僚合作，「尋找一條可行的和平之路」。
分析：烏克蘭若接受方案 恐陷入巨大動盪
路透稍早引述兩名消息人士透露，川普政府曾威脅，若烏克蘭不接受協議，將切斷對基輔的情報分享與武器供應。一名華府高層官員則回應，說美國威脅要停止提供情報「並不準確」。
方案內容曝光後，多位歐洲領袖公開表態支持烏克蘭，強調不能在基輔當局未參與的情況下替烏克蘭做任何決定。不過，在這次推動俄烏和平的進程中，歐盟似乎被大幅邊緣化。
分析指出，烏克蘭經歷近四年戰爭後，若簽訂不利的協議可能動搖社會穩定。
英國皇家國際事務研究所（Chatham House）學者艾許（Tim Ash）表示，這份方案會讓「俄羅斯得到它想要的一切，而烏克蘭得到的非常少」。他研判，如果澤倫斯基接受方案，「烏克蘭將出現巨大的政治、社會與經濟動盪」。
改寫人權定義？川普政府將DEI、墮胎、言論管制納入「侵犯人權」標準
路透：川普政府將放行輝達出口中國H200晶片
【一文看懂】熊害不只日本有！棕熊、狼和野豬大增攻擊牲口 希臘農民又苦又怕
