川普要美石油巨頭重振委國石油產業 分析師：未來供應量增、油價會壓低

編譯張渝萍／綜合報導

在美國戲劇性地發動軍事攻擊轟炸委內瑞拉，又將總統馬杜洛帶回紐約後，分析師預估，委內瑞拉的原油產量預計將在一段時間內逐步增加，這可能推高全球供應，並在較長期內對油價構成壓力。

美國軍隊3日在首都加拉加斯逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）。川普表示，美國將「接管」這個產油國，且美國對所有委內瑞拉石油的禁運仍然完全有效。此外，白宮也正積極要求美國石油巨頭重返委內瑞拉，重振當地石油產業。

數據顯示，截至2023年，委內瑞拉的已探明石油儲量約為3030億桶，遠高於沙烏地阿拉伯的2672億桶。（圖／翻攝畫面）

委內瑞拉石油儲量全球第一

路透報導指，根據倫敦能源研究機構「能源研究所」（Energy Institute）的數據，這個石油輸出國組織（OPEC）成員國擁有約占全球 17% 的石油儲量，約3030億桶，超過OPEC領導國沙烏地阿拉伯。

委內瑞拉 1970 年代的原油產量曾高達每日350萬桶，當時占全球石油產量7% 以上。2010 年代期間，產量跌破每日200萬桶，去年平均約為每日110萬桶，僅占全球產量的 1%。

摩根大通分析：未來十年可達每日250萬桶

摩根大通（JPMorgan）分析師卡涅娃（Natasha Kaneva）領導的分析師團隊在一份報告中指出，隨著政治過渡，委內瑞拉可能在兩年內將原油產量提高至每日130萬至140萬桶，並在未來十年內有機會達到每日250萬桶，高於目前約每日80萬桶的水準。

報告稱：「這些變化目前尚未反映在原油期貨曲線的遠端合約價格中。」

高盛報告：產量復甦會是漸進式

高盛（Goldman Sachs）分析師史特魯文（Daan Struyven）在 1 月 4 日的一份報告中表示，任何產量復甦都可能是漸進的，且需要大量投資。

分析師估計，在委內瑞拉原油產量升至每日200萬桶的情境下，2030年油價將面臨每桶約4美元的下行壓力。

史特魯文表示，短期內，今年委內瑞拉的原油產量前景將取決於美國制裁政策如何演變，「我們認為，短期內委內瑞拉對油價的風險仍然模糊但有限，取決於美國制裁政策的走向。」

高盛對2026年油價的預測維持不變，布蘭特原油（BRENT）平均價格為每桶 56 美元，西德州中質原油（WTI）為每桶 52 美元，而委內瑞拉 2026 年的原油產量預測則維持在每日 90 萬桶不變。

白宮要美石油巨頭重返委國

路透引述兩名熟悉相關溝通情況的人士指出，為了復甦委內瑞拉石油業，以及收回先前被委內瑞拉沒收的資產，白宮與美國務院官員在這幾周已向美國石油業巨頭表示，美國石油產業必須迅速重返委內瑞拉。

美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）是當年選擇留在委內瑞拉、並與委國國營PDVSA成立合資企業的公司之一；而競爭對手埃克森美孚（Exxon Mobil）與康菲石油（ConocoPhillips）則選擇退出並提起仲裁。

消息人士表示，這些公司是否會重返委內瑞拉，將取決於公司高層、董事會與股東如何評估再次投資該國的風險。

