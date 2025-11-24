川普要讓俄羅斯重返G-8 德國聯邦總理：不接受

德國聯邦總理梅爾茨（右） 圖：翻攝自梅爾茨的Ｘ

[Newtalk新聞] 周末引起軒然大波的俄烏停火「28點計畫」，其中包含讓俄羅斯重返「八大工業國集團」（G-8）。對此，德國聯邦總理梅爾茨（Friedrich Merz）稍早表態：「目前，除了美國之外，我看不出七大工業國集團（G-7）的其他6個成員國有任何意願讓俄羅斯重新加入該集團。」

德國新聞社（Deutsche Presse Agentur, DPA）報導，於南非首都約翰尼斯堡參加G-20峰會的德國聯邦總理梅爾茨，在峰會結束時的記者會指出，重返八國集團的機制只能透過協商一致才能達成。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）前一天也表達了類似的觀點，並表示俄羅斯重新加入「八大工業國」的條件尚未滿足。

2014年普丁（Vladimir Putin）發動侵略，併吞烏克蘭領土克里米亞後，俄羅斯被逐出「八大工業國」。德國新聞社報導，自2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭爆發以來，歐洲人一直認為普丁的回歸是不可想像的。然而，美國總統川普（Donald Trump）卻持不同看法。他將俄羅斯在上屆七國集團峰會上被排除在外描述為「一個巨大的錯誤」。目前的七國集團由美國、德國、法國、英國、義大利、加拿大和日本組成。歐盟也是其中一員。

俄羅斯目前仍是G20的成員，該集團由主要工業化經濟體和新興經濟體組成。然而，普丁在2019年出席二十國集團高峰會後，便沒有再親自與會過。

