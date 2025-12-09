川普要賣中國也沒很想買 知情人士表示北京將限縮H200進口

輝達晶片出口中國是兩國角力的一大議題。路透社



美國總統川普宣布開放輝達（Nvidia）的全功能AI晶片H200銷售中國，表示習近平反應相當正面。不過，中國外交部冷冷回應，而《金融時報》隨即報導指出，北京準備限縮H200的進口。

《金融時報》週二（9日）引述兩名知情人士消息報導說，儘管川普決定允許輝達最新的H200晶片技術出口到中國，但北京仍準備限制對該晶片的獲取。

報導稱，北京監管機構一直在討論如何限制中國用戶獲取H200 晶片。報導指出，北京一直在反對國內公司使用美國技術，特別是輝達的晶片，以此作為對美國限制措施的報復。

輝達的股價週二在盤前交易中一度上漲高達2%，但在《金融時報》報導發布後漲幅收縮，降到0.6%。該公司沒有立即回應路透社對此報導的詢問。

類似的狀況已經在先前上演過。川普今年7月在與中國的貿易磋商中，重新開放輝達的H20晶片出口到中國。儘管初步報導顯示有中國企業很快大舉下訂，但接下來就接連傳出北京通知各業者不要買H20的指令。輝達執行長黃仁勳坦承在中國的AI晶片市佔率已經降成零。

週二稍早，中國外交部針對川普開放H200的發問，僅簡短回答說：「我們注意到有關報導。中方一貫主張中美通過合作實現互利共贏。」

