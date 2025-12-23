川普要辦運動會「飢餓遊戲」各州1男1女參賽

▲圖為電影《飢餓遊戲》劇照。（圖／獅門影業提供）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）常有許多奇思妙想，包括拆除白宮東廳蓋宴會廳、在白宮辦UFC格鬥賽等，近期他又宣布明年美國建國250週年，將舉辦「愛國者運動會」，從各州選出年輕1男1女參賽。不過，賽制因為與《飢餓遊戲》極為相似，引發民主黨人和網路熱議。

CNN報導，川普18日宣布，作為明年美國建國250週年慶祝活動一部分，白宮將舉辦「愛國者運動會」（The Patriot Games），「我們將在秋天舉辦首屆愛國者運動會，這是一場史無前例、為期四天的體育賽事，將有最優秀的高中運動員參賽，每個州和地區將派出一名男運動員和一名女運動員」，他還保證不會有男性運動員參加女性賽事。

廣告 廣告

川普最早在7月就已經預告這場活動，透露將會有電視直播，並由衛生與公眾服務部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy）主持。

川普18日在無黨派組織「自由250」（Freedom 250）的YouTube上，公布明年美國建國250週年的活動規劃。自由250是一個無黨派組織，負責籌劃、舉辦總統級別的全國性活動，為慶祝美國建國250週年，該組織與白宮250週年特別工作小組、聯邦機構和美國250週年委員會合作。

不過，由於這個賽制，與改編成電影的反烏托邦青少年小說《飢餓遊戲》（The Hunger Games）相當類似，引發民主黨人在網路上嘲諷。《飢餓遊戲》講述末日後的美國，僅存的13個行政區中各選出一名男孩和一名女孩，參加一場電視直播的生死搏鬥，他們必須互相殘殺或與競技場中各種致命的危險搏鬥，直到只剩一人存活。倖存者將為他們所在的行政區贏得食物和物資。

在「自由250」的YouTube影片下，也有許多網友吐槽：「原來他看了《飢餓遊戲》，覺得這是個好主意」、「謝謝雪諾總統，美國史上第一次飢餓遊戲」、「接下來就是國定殺戮日了」、「誰準備好參加飢餓遊戲了」。

川普也介紹其他相關規劃，包括在首都華盛頓特區建設一個新的「凱旋門」拱型紀念碑，他明年生日（6月14日）當天，要在白宮草坪上舉辦UFC綜合格鬥賽。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

報到櫃檯排隊被逮！中國遊客曼谷機場偷包 CCTV秒鎖嫌犯落網

黃金價格逼近4500美元還沒到頂？小摩給出震撼目標價

聖誕壞公公「劫富濟貧」搶超市！贓物全放樹下自取 網讚翻