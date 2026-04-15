川普要還錢了！美國下週將退還5.4兆元關稅

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▲川普政府計劃於20日啟動全新的退稅系統，預計將向美國進口商退還總計1660億美元（約台幣5.4兆元）的關稅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美國最高法院在今年2月裁定美國總統川普（Donald Trump）徵收全球性關稅為違法。川普政府計劃於20日啟動全新的退稅系統，預計將向美國進口商退還總計1660億美元（約台幣5.4兆元）的關稅。

根據路透社報導，美國海關及邊境保衛局（CBP）在14日提交給法院的文件中表示，已完成退款系統首階段的開發工作，該系統名為「CAPE」。此系統並非按逐筆報關紀錄進行分開處理，而是將整合各項退款，讓進口商透過單一電子支付方式一次性收到款項，且在適用情況下會加計利息。

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海關官員洛德（Brandon Lord）在向紐約國際貿易法院提交的聲明中確認了此消息，並透露CAPE系統預計將分階段逐步推廣。

最高法院先前裁定，川普引用1977年旨在應對國家緊急狀態的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）來徵收全球性關稅，已經超出了總統的授權範圍。

法庭文件顯示，受到該裁決影響的進口關稅案件規模驚人，共有超過33萬家進口商為5300批進口貨物支付了關稅。截至4月9日，已有約5萬6497家進口商完成電子退稅的申請程序，總計達1270億美元。

海關及邊境保衛局表示，CAPE 系統初期將優先處理近期進口的貨物以及程序較為簡單的報關紀錄。

洛德在聲明中提到，機構正考慮如何處理其中一小部分涉及29億美元的報關紀錄。他指出，這些案件通常需要人工處理，這會大幅增加工作量，並分散該局在貿易運作與執法方面的人力。

在最高法院做出裁決後，進口商向國際貿易法院提起訴訟要求退款，該法院目前正持續監督退款系統的開發進度。

此外，許多規模較小的進口商曾擔心申請退款的行政成本太高，甚至會超過退款金額本身，這迫使部分公司開始尋求與退款相關的融資方案。

川普在裁決後對最高法院表示譴責，隨後根據另一項不同的法律徵收了新的臨時全球性關稅，但目前該項新措施同樣面臨法律挑戰。

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