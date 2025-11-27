川普要高市別刺激中國？日本政府駁斥美媒

▲華爾街日報宣稱，美國總統川普致電日本首相高市早苗要求勿在台灣問題挑釁中國。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗因「台灣有事」可能引發日本存亡危機事態相關言論，讓中國玻璃心碎祭出針對性報復手段，中日關係緊張，美媒《華爾街日報》報導稱，美國總統川普（Donald Trump）在與中國國家主席習近平通話後，也致電給高市早苗。建議高市不要在台灣議題上挑釁中國。這一報導稍早遭日本政府嚴正駁斥要求更正。

根據《華爾街日報》報導，引述日本官員與美方消息人士的話報導，川普本週與日本首相高市早苗通話時，建議她避免在台灣主權問題上刺激北京。

報導提到，川普給高市的建議很委婉，並未要求高市收回先前的言論。，但日本官員坦言，川普似乎不希望台灣問題影響「川習會」，包括北京對採購美國農產品的承諾。

對於川普、高市的交流內容，白宮僅回應美中關係非常好，這對身為美國親密盟友的日本也很有利。

針對美媒《華爾街日報》提到的川普與高市的電話談話內容，提及別在台灣主權問題上挑釁中國，日本內閣官房長官木原稔在27日下午記者會駁斥這一報導，稱美媒說法「完全是無稽之談」。

木原稔強調，文章稱川普總統建議我們不要在台灣主權問題上挑釁中國政府，他要澄清，這並非事實。由於政府接獲大量相關詢問後，認為有必要出來澄清，他還透露，已向《華爾街日報》提出要求更正不實報導的內容。

木原提到，川普在會談中強調自己與高市是極為親密的朋友，並表示高市隨時都可以打電話給他。

