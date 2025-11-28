川普要高市早苗別刺激大陸 蔡正元分析「她有退讓但不多」

日本首相高市早苗日前提及「台灣有事」引發大陸強烈不滿，美國總統川普更親自致電高市早苗，據傳是要高市不要刺激北京當局，儘管這說法遭到日本政府否認，但是前立委蔡正元分析指出，高市早苗在接到電話後有所退讓，不過僅退至《舊金山和約》的立場，而該合約對大陸並不具拘束力。

傳出川普要高市早苗不要刺激陸方。（圖／路透社）

蔡正元27日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中指出，高市早苗所提的「存立危機事態」實際上是指封鎖第一島鏈，包括使用反艦導彈、防空飛彈、潛艇、戰鬥機封鎖宮古海峽，甚至巴士海峽，質疑這些軍事部署究竟針對誰。

蔡正元強調，高市早苗並非剛當選的眾議員，她已在日本內閣進出多次，不可能不清楚「存立危機事態」的意涵。他表示，高市早苗是從安全法制中的「重要影響事態法」與「安保配合法」的立場，退至《舊金山和約》的論述。《舊金山和約》中日本已放棄台灣主權，不再對台灣有發言權，但對於台灣歸屬則採取不承認也不否認的態度，形成「台灣法律未定論」，這正是台獨的理論基礎。

高市早苗引用《舊金山和約》表示日本無立場認定台灣地位。（圖／路透社）

蔡正元進一步點出，《舊金山和約》當年蘇聯與中國並未簽字，而日本是向美國、英國、蘇聯、中國等四國投降，投降依據是《波茨坦公告》。他質疑高市早苗為何不退回1945年的《波茨坦公告》，而只退到1951年的《舊金山和約》，認為她刻意保留空間，大陸必然看得清楚。

蔡正元認為，高市早苗雖有退讓，但僅退至假設性的《舊金山和約》立場。對大陸而言，《舊金山和約》並不產生拘束力。他援引國際法院裁定原則表示，未簽字的國家就不受該條約拘束。

