川普要AI巨頭自付電費! 美國電力基建ETF狂歡

美國總統川普1月13日出席「底特律經濟俱樂部」活動後，搭機返回安德魯聯合基地。路透社



川普近日針對AI資料中心用電成本發言，強調科技巨頭必須「自己買單」電力與電網升級費用，避免轉嫁給一般美國家庭，點名微軟將率先配合白宮政策。川普政府此舉等於從政策面授權大型科技公司與公用事業合作，加速電網強化與新增供電專案，對美國電力基建產業構成直接利多，帶動追蹤美國電力基建指數的新光美國電力基建(009805)ETF，13日收盤衝上12.99元，創上市以來新高，日漲幅達2.04%，成交量也放量大增突破2.1萬張，交投買氣再度熱絡。

廣告 廣告

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，近期美國電力基建類股利多消息不斷，包括上週Meta公布核電策略大動作，簽訂系列長期電力採購協議，目標為AI資料中心鎖定高達6.6GW穩定核電供給，主要送入PJM電網覆蓋的中大西洋與中西部地區。

Meta強調這些專案採「自費新增供給」模式，有助提升區域電網韌性與穩定度，長期壓低電價波動風險，市場解讀，此舉等於用長約提前鎖定未來10年核電與輸配電需求，直接利多核電營運商、電網工程與相關設備供應鏈。

川普本周施壓美國凍漲電價，強調科技巨頭購電費用自行買單後，微軟總裁Brad Smith已表態，未來AI資料中心建置將採「社區優先」原則，不僅支付自身用電費用，還主動承擔電網升級與輸配電擴充的資本支出，確保周邊居民不受電價上漲影響。微軟同時宣布與MISO區域電網合作，利用AI技術優化電力調度與預測，提高電網對資料中心高負載的承載能力，未來將有更多類似公私合作模式快速落地。

根據EIA報告指出，美國2025、2026連續兩年總用電量需求將刷新歷史紀錄，劉恆誌預期，未來美國拚AI電力戰勝出，電力政策將加速發力，催速電網強韌升級與公私供電合作模式興起，加快美國供電能力火速上路，帶動電力基建類股再度翻紅。

投資人如果想參與美國電力產業投資主題，可考慮配置美國電力相關ETF，透過美國電力基建指數被動投資方式，可以一舉掌握未來美國「AI+電力」雙核心題材，兼顧電力公用事業穩定現金流特性，同時搭上美國AI基建成長紅利，捕捉電力產業結構性翻轉的投資機會。

更多太報報導

AI+金融高填息硬實力! 00918成功填息3年報酬翻倍、納入技嘉國巨了

川普示警科技巨頭AI用電自行買單! 陸行之：有利電力能源廠

技嘉旺年會登場！ 葉培城抱怨「技嘉13倍本益比不合理」 宣示今年仍將大幅成長