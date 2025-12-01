川普見習近平前 吳志中：有先和高市早苗談台灣

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普與中國領導人習近平及日本首相高市早苗的互動，備受國際關注。外交部次長吳志中今日接受《新聞放鞭炮》廣播節目透露，據他了解，川普在APEC見習近平之前，川普有先和高市早苗有很多交談，相信他們之間是把台灣的和平穩定當成很重要的內容來談。

吳志中指出，其實不只美國和日本，紐西蘭最近也派軍艦穿越台灣海峽，法國之前也有，去年包括荷蘭也有派戰艦穿越台海，這是400年前荷蘭人被鄭成功擊敗後，再度派軍艦過來。

吳志中提及，除德國、英國、法國有派軍艦外，今年連義大利都派航空母艦來印太地區，與日本海軍做軍事合作，歐洲主要國家都有派戰艦過來。

多國軍艦穿越台海 吳：台灣已成他們的重大國家利益

吳志中強調，美國更不說了，還有加拿大、日本等國家的戰艦都來了，「這不是我們花錢請他們來，他們來是為了這裡的和平安全，台灣已變成他們的重大國家利益，絕不容許中國用武力破壞！」

主持人問及，日本防衛大臣小泉進次郎與台灣是否有特別關係？吳志中回應，從宏觀角度來看，前日本駐中國大使曾經受訪提到，現在日本和台灣的關係，已經好到日本每年來台訪問的議員人數高達上百人，但是去中國訪問的不到10人，日中關係做不太起來。

吳志中說，去年中國外長秦剛突然消失，中國國防部長李尚福也不見了，連擔任國際刑警組織的中國籍主席、中國公安副部長孟宏偉也可以消失，其妻在法國尋求政治庇護。你跟中共官員打交道，也不一定準，很多事是習近平在決定，所以日中之間很多很硬的問題會不知道怎麼談，日本反而與台灣關係全面，彼此了解國家利益。

