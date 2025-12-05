川普見證！盧安達、民主剛果簽署和平協議 真能終結戰亂？

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普自詡「和平總統」，經常誇耀自己終結了全球八場「戰爭」，聲稱應該獲得諾貝爾和平獎。 他所謂「獲得解決的戰爭」當中，即包括民主剛果東部的衝突，4日他又邀民主剛果與盧安達兩國領袖到白宮，在他見證之下簽署了和平協議。只不過，外界質疑，這協議真能實現長久的和平？

美國總統川普（左）、盧安達總統卡加米（中）與民主剛果總統齊塞克迪（右）於12月4日簽署和平協議。（圖／翻攝自X平台 @UrugwiroVillage）

「解決」衝突

民主剛果東部依舊戰火紛飛，但川普仍聲稱他已「解決」當地衝突。4日他更誇口，這份由他居中斡旋的協議，隨著兩國領袖的簽署，帶領了該區域進入新篇章。

川普自吹自擂：「這是個了不起的一天：是對非洲很棒的一天，對世界很棒的一天，對這兩個國家很棒的一天。」

這份協議最早是在6月達成，歷經民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）和盧安達總統卡加米（Paul Kagame）兩人 長達3個月的談判。

盧安達大屠殺的後續

當前在民主剛果的內戰，主要是由盧安達力挺的叛軍「3月23日運動」 （M23）勢如破竹，推進深入該國資源豐富的東部地區。

這場新升起的武裝對抗，引發外界憂心，1990年代末期捲入多個非洲國家的剛果大戰將重演，那場又被稱作「鈷礦戰爭」的全面衝突，釀成了數以百萬人的傷亡。

不過，為什麼盧安達會與鄰居民主剛果不對盤？那就要說到1994年那場惡名昭彰的「盧安達大屠殺」，在那場慘絕人寰的殺戮當中，圖西族人遭到了種族清洗。據盧安達的指控，民主剛果涉嫌包庇犯下暴行的胡圖族民兵。

1994年盧安達大屠殺倖存的兒童。儘管屠殺已過去31年，但其殘留的問題，卻演變成民主剛果東部接連不斷的戰火。（圖／翻攝自X平台 @SamanthaTeta）

剛果人哭訴：沒有和平

根據川普居中調停所達成的協議，盧安達將終止對M23叛軍的支持，民主剛果則會「消除」（neutralize）胡圖族民兵，具體來說是反抗盧安達政府的武裝團體、「盧安達解放民主力量」(the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda)。

協議也要求兩國尊重彼此的領土完整。

民主剛果總統齊塞克迪讚揚協議象徵著「轉捩點」，開啟了「友誼、合作與繁榮的新時代」。盧安達總統卡加米也稱讚，協議要能成，須因為兩國自身的努力。

半島電視台記者費雪（Alan Fisher）分析，這協議「比許多人預想的還要深入、完整、積極」，「所以美國、非洲的領袖，還有這兩個國家，都必須確保能從這裡發展成長久的和平」。

民主剛果另外也與M23叛軍於7月簽署了協議。但該國東部的衝突並未平息，當地大城果瑪（Goma）於年初被叛軍攻陷，32歲的市民艾迪（Amani Chibalonza Edith）痛訴：「我們仍深處戰火之中，只要戰線仍交火，就沒有和平。」

美國垂涎稀土

但剛果人的苦難，並未傳進川普耳中，也或者是他充耳不聞。川普仍誇耀：「我們會看事情會如何，但我認為應會獲得很棒的成果。」

他還宣布美國分別與盧安達、民主剛果簽署雙邊協議，以從這兩國購買稀土。川普說道：「我們會參與其中，派出我們最大、最棒的公司到這兩國。」

「我們將拿走一些稀土，拿走一些資產並付錢。所有人都會大賺錢。」

