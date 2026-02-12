川普規劃4月初訪中 北京：雙方保持著溝通

（中央社台北12日電）美媒引述消息人士報導，美國總統川普將於4月初訪問中國。對此，中國外交部今天表示，川普在不久前的兩國元首通話中再次表達了4月訪中的願望，雙方正就此保持著溝通。

美國政治媒體Politico日前引述消息人士報導，川普（Donald Trump）將於4月的第1週訪問中國。綜合澎湃新聞等陸媒報導，有外媒下午在中國外交部例行記者會就此提問，外交部發言人林劍作出回應。

林劍表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。不久前的兩國元首通話中，川普再次表達了4月訪中的願望，中國國家主席習近平則重申了對川普訪中的邀請，雙方就此保持著溝通。

林劍並說，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

此外，有媒體在同日的中國商務部例行記者會提及，美國財長貝森特（Scott Bessent）近日稱，美國財政部高級官員上週訪問中國，期間雙方團隊討論了貝森特與中國國務院副總理何立峰下次高級別會晤的準備工作。路透社說，會晤可能在未來幾週內舉行，為川普4月訪中鋪路。

對此，中國商務部新聞發言人何亞東表示，中美經貿團隊透過經貿磋商機制在各層級保持密切溝通，就落實兩國元首釜山會晤共識和吉隆坡經貿磋商成果、解決彼此經貿領域關切及時交換意見。

他說，中方願與美方依照兩國元首會晤和歷次通話達成的共識，秉持平等、尊重、互惠態度相向而行，加強對話溝通、妥善管控分歧，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1150212