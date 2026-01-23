川普親口證實：四月訪華 習近平年底訪美

美國總統川普與中國國家主席習近平，2025年參加韓國釜山APEC峰會會談。 圖：取自 白宮 官方網站

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）22日在結束瑞士達沃斯世界經濟論壇（Davos Forum）返美行程的空軍一號座機上向隨行記者透露，將於今年4月訪問中國，中國國家主席習近平則預計在年底前訪美。川普表示：「我期待見到習近平主席，我一直與中國習近平主席有很好的關係。」先前美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾表示，川習在2026年可能有高達4次的會面，顯示美中關係持續回暖。

貝森特在2025年11月即透露川習4次會面的訊息，包括川普訪問北京、習近平回訪華盛頓或海湖莊園、邁阿密G20峰會及深圳亞太經合組織會議（APEC）。川普最新則證實4月訪華、習近平年底訪美的訊息；川普強調，美中關係曾在新冠疫情期間緊張，但如今已大幅改善，中國大量採購美國大豆，更有利於美國農民。

美中關係自川普上任第二任期以來，逐步從對抗轉向對話。去年10月，兩人在韓國釜山會晤，川普形容為「滿分12分」，討論烏克蘭、芬太尼與大豆貿易等議題。分析指出，此次互訪有助緩解關稅爭端與科技限制，但台灣與地緣緊張仍存變數。

中國方面目前僅有外交部發言人郭嘉昆籠統地回應：「中美關係穩定發展，符合兩國人民共同利益，也符合國際社會共同期待」、「元首外交對中美關係發揮著不可取代的引領作用」，但沒有透露任何相關具體內容。

