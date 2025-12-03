川普親簽「台灣保證實施法案」有何影響？ 重點一次看

川普簽署台灣保證實施法案。（示意圖／本報資料照片）

美國總統川普於美東時間2日已簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），這代表了這項要求國務院定期檢視、更新、改善與台灣往來相關規範的法案正式生效，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。

消息公布後，大陸國台辦立刻表示強烈反對，批美方釋出錯誤訊息。到底，《台灣保證實施法案》是什麼、為什麼重要？以下為《中時新聞網》特別整理相關資訊：

廣告 廣告

什麼是「台灣保證實施法案」？

美國1979年與我斷交後，國務院制定指導原則，規範美國外交、軍事、其他官員和台灣官員互動的紅線。而該法案的核心精神在於：打破這些限制。

法案主要內容？

根據美國國會網站指出，美國現行法律要求國務院針對對台交往準則一次性審查，並向國會提交審查報告。根據這項法案，國務院至少每5年進行審查一次對台交往準則。檢討後90天內須向國會提交更新報告，還有重新發布最新指引給美國行政部門。

對台影響：來自翁履中的解析

在11月中美國參議院通過「台灣保證實施法案」時，旅美學者翁履中曾發文指出，標誌著美台關係獲得了進一步的「制度化」保障；價值在於它為雙邊關係打造了一個具備法律效力的「穩定錨」。包括：

美台互動模式「結構性升級」：

過去，行政部門對台交往準則往往受制於當下的政治氛圍或官員個人意志，充滿不確定性。如今，法案將「定期檢視」（至少每五年一次）與「向國會報告」列為法律義務。意味國務院無法忽視對台政策的穩定性與需求，任何自我設限都將從行政裁量轉變為必須接受國會監督與質詢的議題。

從「政治選擇」提升為「法律責任」：

這種機制的建立，即便無法百分之百杜絕行政部門在未來地緣政治交易中犧牲台灣空間的可能，但已將對台關係的維護，從「政治選擇」，提升為必須維持穩定的「法律責任」。

美國會為美台關係築「防護欄」：

面對川普新政府可能帶來的變數，國會此舉無疑為美台關係築起一道「防護欄」。這股來自立法部門的強勁推力，將能平衡行政權的擺盪，確保美台之間的官方互動仍有法可依、有章可循。

交流紅線有望逐步放寬：

有綠委認為，美台在沒有直接邦交關係時，台灣官員、國防、軍官與美國進行交流時，都有一定的紅線。這條紅線未來每5年會重新檢視，有望逐步放寬。

2025年法案立法時程？

《台灣保證實施法案》是由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）於今年2月提出，要求國務院定期檢視、更新與台灣往來相關規範，並且就美台往來仍存在的限制提出改善計畫。

5月經眾議院無異議通過。

聯邦參議院也在11月通過這項法案，要求國務院尋找機會解除美台交往仍存在的自我限制，並制定具體落實計畫。

美國白宮於本月2日宣布，總統川普已簽署。

【看原文連結】