川普親簽《台灣保證實施法案》 翁履中揭關鍵意義

美國總統川普於美東時間昨（2）日已簽署《台灣保證實施法案》，代表這項要求國務院定期檢視、更新、改善與台灣往來相關規範的法案正式生效，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。對此，旅美教授翁履中除認為，該法案讓台美關係進一步「制度化」，但也呼籲，接下來的美中互動才是關鍵，台灣必須以更務實的外交判斷，密切觀察這場正在形成中的三方動態。

翁履中今天在臉書發文表示，這部法案關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮外交氣氛，或是美中關係即時溫度，國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？

翁履中認為，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，《台灣保證實施法案》相當於新增了一個具法律依據的政策工具箱，使挺台不再只是政治宣示，而成為可被制度性操作的選項。對於不那麼重視台灣的政治人物而言，法案也設定一個最低門檻，讓任何一任政府都不能輕易忽略台灣的存在。

翁履中指出，這部法案另一個重要效果，來自其此刻所釋放出的穩定訊號，在川普與大陸國家主席習近平剛完成通話、整個印太局勢仍在測試彼此底線之際，美國選擇將這項強化台美互動的法案正式簽署，對華府而言可能是一項外交壓力測試、在提醒大陸「台灣議題未被擱置」。但對台灣社會而言，這是能夠提升信心的訊號：即便美中正在對話、即便川普偏好以交易處理外交，美方仍願意在制度面替台灣保留進可攻、退可守的政策空間。

但翁履中也強調，制度上的門被打開並不等於華府會立刻跨出去，川普政府未來是否會真正運用這些工具，仍取決於白宮在處理美中關係時的利益盤算。他並總結，《台灣保證實施法案》為美國政治人物提供了更具制度化的挺台工具，對台灣也具有士氣與制度層面的雙重加分，但法案本身只是開啟可能性的門，真正決定這扇門是否會被推開的，是大陸的反應與美國的後續選擇，接下來的美中互動才是關鍵，而台灣必須以更務實的外交判斷，密切觀察這場正在形成中的三方動態。

