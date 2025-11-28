川普親自下令！ 美國將重新審查 19 個「關注國家」綠卡持有者

美國公民及移民服務局( USCIS )埃德洛 27 日透過 X 發布推文，宣稱將遵從川普總統的命令，針對每一位持有綠卡的「關注國家」移民展開更全面、更嚴格的重新審查。圖為美國總統川普。 圖：翻攝自 X @rainbow7852

[Newtalk新聞] 當地時間 26 日下午，美國華盛頓特區發生一起阿富汗移民當街槍擊兩名國民警衛隊成員的事件，再次讓外國移民可能帶來的治安危機成為美國輿論的關注焦點。

在宣布「無限期」停止對阿富汗國民的移民審查後，美國公民及移民服務局（USCIS）於昨（27）日表示，將針對 19 個「關注國家」的綠卡持有者展開全面審查，進一步收緊針對特定國家的移民政策。

美國《全國廣播公司》（NBC）報導， USCIS 局長約瑟夫．埃德洛（Joseph Edlow）於當地時間周四（27 日）下午，透過社群平台 X 發文表示，在川普總統的要求下，USCIS 將針對每一位持有綠卡的「關注國家」（countries of concern）移民，展開更全面、更嚴格的重新審查。

這 19 個「關注國家」分別為：阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄立特里亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門、蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼及委內瑞拉等。其共通點為美國認定之「關注國家」，主因為國安風險高、簽證逾期率偏高及身份驗證系統不足。

埃德洛也在推文下方發表回應強調，對 USCIS 來說，保護國家與美國人民的安全是「至關重要」的事，美國人民沒必要、也不需要承擔「前政府魯莽移民安置政策」所帶來的後果，「我認為，美國民眾的安全根本不能被拿來作為談判籌碼」。

雖埃德洛並未詳細說明「關注國家」的具體範疇，但 USCIS 在後續一份聲明中引用川普於六月份提出的總統公告，將包含阿富汗、海地、伊朗、委內瑞拉等 19 國列為「在篩選和審查方面被認為存在約縣」的國家，推測 USCIS 將延續川普先前推出的政策，進一步收緊針對上述國家的移民管道。

該報導認為，USCIS 宣布，重新針對部分國家移民的綠卡進行全面審查的原因，與 26 日發生在華盛頓特區的槍擊案有關。報導稱，涉嫌槍擊兩名國民警衛隊成員的嫌犯拉赫曼努拉．拉坎瓦爾是曾經協助美軍作戰的阿富汗國民，於 2021 年 9 月透過拜登政府推動的「盟友避難行動」被安置到美國，並於 2025 年四月獲得美國政府提供的政治庇護。

針對這起極具社會影響力的槍擊事件，哥倫比亞特區檢察官珍妮．皮羅（Jeanine Pirro）27 日上午宣布，將採取行動，調查拉坎瓦爾的移民歷史以及允許其入境美國的審查程序。

與此同時，美國 CIA 局長約翰．拉特克利夫（John Ratcliffe）也發布聲明，承認拉坎瓦爾曾在 2021 年以前，協助美國政府在阿富汗的軍事行動，是當地合作部隊的一員，認為拉坎瓦爾可能憑藉相關經歷，獲得移民美國的權力。

