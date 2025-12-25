川普親自接耶誕熱線！ 笑稱「不會讓壞耶老滲透美國」
在平安夜這天，美國總統川普親自接起「追蹤耶誕老人」熱線，除了詢問想小朋友最想收到哪些禮物，也承諾不會讓「壞耶誕老人」滲透美國。 另外位於約旦河西岸的伯利恆，歷經兩年的戰爭後，再度歡慶耶誕節。
在平安夜這天，美國總統川普親自接聽「追蹤耶誕老人」熱線，與小朋友們交流並詢問他們期待收到的禮物，同時承諾不會讓「壞耶誕老人」滲透美國。川普半開玩笑地表示，即使收到裝滿煤炭的耶誕襪也不錯，因為那是「乾淨、美麗的煤炭」。與此同時，經歷兩年戰爭後的約旦河西岸伯利恆再度歡慶耶誕節，而教宗良十四世也首次主持平安夜彌撒，吸引大批信眾前往聖彼得廣場接受祈福。
美國總統川普和夫人梅蘭妮亞在平安夜當天響應「追蹤耶誕老人」活動，接聽小朋友打來的電話。當孩子們詢問耶誕老人何時會來時，川普回應說耶誕老人會在當晚到來，並會留下許多非常漂亮的禮物。他還向孩子們詢問他們最期待收到哪些禮物。
川普在通話中向小朋友們保證，耶誕老人是個非常好的人，他們會確保耶誕老人沒有被滲透，不會讓「壞耶誕老人」進入美國。當有小朋友表示不想收到煤炭時，川普半開玩笑地說那是「乾淨、美麗的煤炭」，收到裝滿煤炭的耶誕襪其實也不錯。NASA太空人Mike Fincke也從國際太空站發來祝福，他表示：「我們國際太空站上的全體人員祝福大家節日快樂、聖誕快樂、新年快樂。」這份來自太空的問候為節日增添了特別的意義。
與此同時，位於約旦河西岸的伯利恆在經歷長達兩年的戰爭後，終於能夠重新慶祝耶誕節。有民眾從阿根廷專程來到伯利恆，並向世界各地的人們送上祝福，呼籲大家不要忘記這片美麗的聖地。當地民眾也以歡呼表達他們的喜悅之情。此外，教宗良十四世在上任後首次主持平安夜彌撒。大批信眾聚集在聖彼得廣場，一同參與這神聖的儀式並接受祈福，為這個特別的日子增添了莊嚴與神聖的氛圍。
