川普覬覦格陵蘭！世界強權北極爭奪戰 俄羅斯何以一直贏？

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普對格陵蘭的領土野心，讓北極近期成為國際熱門話題。話雖如此，世界強權的北極爭奪戰，已經持續好幾十年，當中俄羅斯一直是最大贏家。

北極地區的軍事力量分布，藍色為俄羅斯的軍事設施，橘色屬於北約。（圖／翻攝自X平台 @paulmasonnews）

不斷擴大地盤的北極熊

俄羅斯不只先天上掌控了北極圈內一半的土地和專屬經濟海域，數十年來，還持續擴大在北極區域的軍事存在，不論是新、舊設施，都給予投資。

根據加拿大非營利組織「西蒙斯基金會」（Simons Foundation）的報告，該區域內有66處軍事基地，以及上百處防衛設施與哨站。當中30處為俄羅斯所有，剩下36處皆屬於北約；8處在美國，9處在加拿大，3處在丹麥領土格陵蘭，1處在冰島，挪威有15處，當中包括1座英國的基地。

並非每座基地可等同看之，而且俄羅斯當前的軍力無法與北約整體抗衡。但俄羅斯軍事存在的規模，以及近年來的迅速擴張，已引發擔憂。

英國國防智庫「皇家聯合研究所」（RUSI）指出，俄羅斯近幾年投入大量金錢與精力，在為其北極軍事力量的支柱──核動力潛艇艦隊──進行現代化。俄羅斯忙著侵略烏克蘭的同時，也不忘提升自家雷達、無人機與飛彈的水準。

不過，西方與俄羅斯並非總是如此劍拔弩張。美蘇冷戰後的頭幾年，北極堪稱雙方合作的示範區。1996年成立的北極理事會（Arctic Council），就試圖拉近俄羅斯與區域內其餘7國的關係，雙方在生物多樣性、氣候變遷與原住民權利保護，展開深度合作。

合作範圍甚至擴及安全領域，俄羅斯兩度參與過北極防務首長論壇（Arctic Chiefs of Defense Forum），直到2014年因為非法併吞克里米亞才被踢出去。也是自那時之後，雙方的北極合作全面停擺，俄羅斯2022年對烏克蘭發動全面入侵，更是使彼此關係跌至冷戰以來冰點。

芬蘭與瑞典在2023、2024年先後加入北約，則讓北極地區實質上被分成兩大半的勢力範圍，一半屬於俄羅斯，另一半屬於北約。

2024年10月的中俄北極聯合海巡任務，中國船隻首度進入了北冰洋。（圖／翻攝自X平台 @shen_shiwei）

中國自封「近北極國家」

川普以國安作為他對格陵蘭領土野心的理由，強調宗主國丹麥不夠強大，無法抵抗俄羅斯和中國的雙重威脅。俄羅斯是北極圈內的國家之一，但中國領土離北極圈有上千公里遠，怎麼也橫插一腳？

時間回溯至2018年，對北極抱有興趣的中國，給自己冠上了「近北極國家」稱號，還宣布了「冰上絲綢之路」的北極航道戰略目標。2024年，中國又與俄羅斯加大合作，共同巡邏北極地區。

全球暖化下，北極所浮現的兩條新航道，紅色為「西北航道」，藍色為「東北航道」，中央三角形標示的，為美國在格陵蘭的現存唯一基地 ──皮圖菲克太空軍基地。（圖／翻攝自X平台 @jackprandelli）

北極航道的出現

安全並非世界強權加大關注北極的唯一理由，全球暖化下的冰層加速融化，也給予了新航路與礦產開發的巨大商機。

20年前還無法航行的兩條航道，就因為海冰消失，躍然出現在人們視野。一條是沿著俄羅斯北岸的「東北航道」，另一條是繞過北美洲北岸的「西北航道」，在2000年代晚期那幾年的盛夏，都全然無冰。

從亞洲至歐洲，走傳統的蘇伊士運河航路，須花費約4週，但走東北航道就節省了一半時間。蘇聯時期俄羅斯曾使用該航道，以抵達與補給偏遠地點，可環境的挑戰讓它不足以成為可行的國際航路。直到2010年代初期，這條航路才變得較能通行，每年走這條路線的船隻數量，也從個位數暴增為100艘左右。到了2022年以後，俄羅斯更為頻繁走東北航道，以向中國輸送石油與天然氣，背後原因是俄烏戰爭使其遭受制裁，失去了歐洲大客戶。

西北航道同樣越來越能夠通行，從2000年代初期每年2艘船在用，到2023年已有41艘船之多。

第三條直接穿越北極點的航路，未來也可能出現。但這恐怕同樣代表冰層融化的程度，將對地球帶來災難性後果，加速全球的暖化、氣象更為極端，摧毀北極地區的脆弱生態系。

開挖格陵蘭資源？專家：愚蠢至極

冰層融化也可能讓以往無法開挖的礦藏，得以為人所開發。格陵蘭因為潛藏豐富的黃金、銅、煤、鋅與稀土資源，備受矚目。

不過，由於格陵蘭多數礦藏，位於深入北極圈的偏遠地點，光是地表上就還有數英里厚的冰層，以及長達半年的永夜現象，專家們都認為開挖工作將十分困難，而且成本高昂。北極研究所（The Arctic Institute）創辦人洪佩特（Malte Humpert）就告訴CNN，覺得這些資源可輕易開挖讓美國得利的想法，「愚蠢至極」。這句話顯然在諷刺川普政府，因為像是美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz），就在2024年在福斯訪問稱，政府對格陵蘭的興趣聚焦在「關鍵礦藏」與「自然資源」。

