川普覬覦格陵蘭？丹麥北極司令強調：專注防範俄羅斯潛在行動

[Newtalk新聞] 美國總統川普多次表態對格陵蘭展現野心，引發外界憂心恐衝擊北大西洋公約組織（NATO）團結。對此，負責格陵蘭與北極防務的丹麥「北極聯合司令部」司令安德森（Soren Andersen）強調，他的主要任務還是防範俄羅斯在區域內的潛在行動，而非應對來自美國的軍事威脅。

據《路透社》報導，對於北約盟國之間可能爆發衝突的說法，安德森認為純屬假設性推論，他說：「我不認為會有北約盟國攻擊其他北約盟國。」談到丹麥的防衛計畫，他補充：「我們會做相關準備，但這對我們來說是正常作為。我的任務是與北約一起，為王國的防衛在這裡工作。」他也透露，北約成員國定期會晤，並邀請美方參與「北極耐力」（Arctic Endurance）軍演，以測試部隊在極寒環境下的行動能力。

談及區域情勢，安德森指出，目前除距離約 310 海里的一艘俄羅斯研究船外，格陵蘭周邊未見其他中國或俄羅斯船隻，北約盟友對當前局勢仍保持審慎樂觀。不過，他也坦言，「我們的確料想到俄羅斯的活動會在未來幾年增加。我們必須展開訓練並提升在北極的部署，藉此保護北約的北部邊界。」

北極聯合司令部負責格陵蘭與法羅群島的防衛任務，透過巡邏艦、飛機、直升機及衛星科技執行監控、搜救與巡查行動，並部署全球唯一的軍犬雪橇巡邏隊「天狼星巡邏隊」（Sirius Dog Sled Patrol）進行長距離巡防作業。

