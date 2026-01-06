川普覬覦格陵蘭 丹麥總理警告：美若發動攻擊北約將終結！

在美軍對委內瑞拉進行軍事打擊行動後，美國總統川普近日重申，他認為格陵蘭（Greenland）應併入美國版圖。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）5日警告，若美國軍事吞併格陵蘭，將標誌著北約（NATO）的終結。

丹麥總理佛瑞德里克森。（資料照／路透社）

根據《ABC News》，美軍閃電突襲成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，不僅震驚全球，也加劇了丹麥和格陵蘭擔憂。格陵蘭作為丹麥王國的自治領土，屬於北約成員。

佛瑞德里克森與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）強烈嚴厲抨擊川普的言論，並警告將帶來災難性後果。眾多歐洲領導人紛紛對此表達聲援。

這名丹麥領導人當地時間5日接受媒體訪問時表示，「若美國選擇對另一個北約國家發動軍事攻擊，那麼一切都將停止。也就是說，包括我們的北約，以及自二戰結束以來所提供的安全保障」。

川普4日在專機空軍一號上重申，「從國家安全角度而言，我們需要格陵蘭」，並預告「我們大概2個月後會再處理格陵蘭的問題…讓我們20天後再來討論」，此番發言進一步加深外界對於美國可能在近期干預格陵蘭的憂慮。

尼爾森6日在記者會上表示，格陵蘭不能與委內瑞拉相提並論，並敦促民眾保持冷靜和團結。他說，「我們並非處於認為國家可能在一夜之間被接管的情況，這就是為什麼我們堅持希望良好合作」。他補充，「情況並非美國可以簡單征服格陵蘭」。

凱蒂・米勒所發布經加工的 格陵蘭地圖。（圖／翻攝X @KatieMiller ）

格陵蘭人和丹麥人週末因前川普政府官員、播客主持人凱蒂・米勒（Katie Miller）在社群媒體發布的貼文被進一步激怒。凱蒂發布一張以美國國旗配色繪製的格陵蘭地圖，配上文字「即將推出（Coming soon）」。凱蒂同時也是白宮副幕僚長兼美國國土安全顧問史蒂芬・米勒（Stephen Miller）的妻子。

丹麥駐美大使索倫森（Jesper Sorensen）轉發凱蒂的貼文，「善意提醒」美丹是緊密盟友以及2國長期的協防關係，並稱「我們也期望丹麥王國的領土完整地得到充分尊重」。

