川普覬覦格陵蘭 丹麥警告恐動搖北約

記者施欣妤／綜合報導

美國總統川普日前再度發表希望取得格陵蘭的言論，丹麥總理佛瑞德里克森5日表示，若美國接管格陵蘭，將終結北大西洋公約組織（NATO）在內、自二戰結束以來的全球安全體系，而丹麥政府正盡一切努力避免此事發生。

格陵蘭為丹麥的半自治領土，位處北極圈且蘊藏豐富天然資源，極具戰略地位。川普去年重返白宮後，多次呼籲將格陵蘭置於美國管轄之下，甚至未排除動武控制該地的可能性。在美國突襲委內瑞拉後，也加深了丹麥與格陵蘭的憂心。

廣告 廣告

川普在抓捕委國總統後，再度向記者表示格陵蘭的重要性，引發丹麥與歐盟不滿。佛瑞德里克森說，「已非常明確表達丹麥立場；格陵蘭也多次表示不想成為美國的一部分」。

她直言：「若美國對另一個北約國家發動軍事攻擊，意味北約本身，以及二戰結束以來的全球安全架構都將終結。」芬蘭總統史塔布4日也在「X」發文，重申格陵蘭與丹麥的自決權，並公開力挺丹麥對抗美國施壓。

格陵蘭總理尼爾森5日則表示，希望與美國恢復昔日的良好合作關係，強調「必須設法恢復接觸」。他也說，格陵蘭的情況不能與委內瑞拉相提並論，呼籲民眾團結、冷靜。

川普再提格陵蘭，引起丹麥與歐盟不滿。圖為丹麥部隊在格陵蘭演訓。（達志影像／路透社資料照片）