川普覬覦格陵蘭！《時代》雜誌分析三方法：動武、煽動民意、撒錢購買

美國總統川普將西半球都視為自己的勢力範圍，對於遠在北極，但戰略地位重要，又富有稀土、石油與天然氣礦藏的丹麥屬地格陵蘭，更是垂涎不已。

《時代》雜誌（TIME）7日刊文歸納，川普取得格陵蘭有三種途徑，可選擇撒錢購買，也能製造支持併入美國的民意，當然，還有最具爭議的動武選項。

選項一：撒錢購買

根據《華爾街日報》報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在向國會議員的機密報告中透露，川普想從丹麥手中買下格陵蘭。白宮的動武恐嚇，也只是為了促成交易的談判手段，而非真的即將發動入侵。丹麥與格陵蘭都表達想會見盧比歐，要他澄清美國對格陵蘭的主張。

據悉美方官員還考慮所謂的《自由聯合協定》（Compact of Free Association）。依據此類協定，美國提供保護、特定服務與免稅貿易作為條件，換取美軍在該領土的行動不受限制。目前美國與南太平洋三個島國──帛琉、密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島──簽署了此類協定。但要讓此事成真，需要格陵蘭先脫離丹麥獨立。

川普的格陵蘭特使蘭德瑞（Jeff Landry）接受美國財經電視台CNBC訪問稱，他認為川普支持格陵蘭獨立建國後，與美國擁有緊密的經貿聯繫，並強調美國比起丹麥、歐洲，能夠提供更好的經濟協議。

選項二：利用獨立運動

川普第二任期，也試圖利用格陵蘭的獨立運動，設法激起親美輿論。

美國副總統范斯（J.D. Vance）去年3月即到訪格陵蘭，呼籲該島自丹麥獨立，「格陵蘭人民將自決」。范斯這番話，暗示美方想與獨立的格陵蘭打交道，「我們期待他們選擇成為美國的夥伴，因為我們是地球上唯一尊重他們主權與安全的國家」。

目前格陵蘭仍需要丹麥首肯，才能與外國簽署協議。

去年底獲川普任命為格陵蘭特使的蘭德瑞，在CNBC訪問中，被問及北極安全是否應同北約決定。他搬出民族自決與反帝國主義，當作美國應擴大對格陵蘭影響力的理由。蘭德瑞稱「我們應問格陵蘭人」，並帶到「門羅主義」(Monroe Doctrine)。

「門羅主義」是1823年美國所提出的外交政策，宣示美洲不應受到歐洲強權殖民，而美國也不會干涉歐洲事務。日後美國常以此為由，介入拉丁美洲國家，比如最近對委內瑞拉的軍事行動。美國還被控在格陵蘭進行間諜活動，暗中影響當地的獨立運動，去年丹麥就為此召見美國的外交官。

根據民調，多數格陵蘭人民傾向獨立。格陵蘭想獨立建國，除了經過公投，還需格陵蘭與宗主國丹麥雙方政府達成協議。不過，去年民調也顯示，當地高達85%民意反對獨立後併入美國。

選項三：總是在選項上的「動武」

如果訴諸民意與購買兩種方式都失敗，白宮於6日表示，動武一直是考慮的選項。這其實並非川普政府首度提及，去年6月，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）即在國會聽證上表態，五角大廈對「任何緊急狀態都有計畫」，包括如有必要用武力強行併吞格陵蘭。

入侵格陵蘭是十分極端的選擇，因為此舉不只違反國際法，也違背了美國國內法律。民主黨籍的亞歷桑納州參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）表示，他會引進決議案，阻止川普侵略格陵蘭。另外，如要將美軍投入超過60天的軍事衝突，包括軍事占領在內，是需要國會同意。即便是捍衛川普的大將、眾議院議長強生（Mike Johnson），也於6日向媒體坦言，他不認為以武力奪取格陵蘭是「適當」做法。

話雖如此，川普政府對委內瑞拉的軍事行動，以及一連串在加勒比海與太平洋的打擊「運毒船」，都對國會議員們的抗議視而不見。

入侵格陵蘭確實可能危害北約同盟，損害美國與盟友的關係，但若川普決定硬幹到底，恐怕也無人能阻擋。北約須經一致決才能出兵，可美國本身即為北約成員。理論上，歐洲國家可自行出兵保衛格陵蘭，但美國軍事實力過於強大，而且在格陵蘭島上已有駐軍。

丹麥皇家國防學院的副教授克羅斯比（Thomas Crosbie）悲觀地表示：「美軍可經由空運或海運，向格陵蘭投放任何數量的兵力，然後宣稱這是美國領土。」

丹麥國際研究所的莫滕斯高（Lin Mortensgaard）更是預測，美國對格陵蘭的軍事行動，或許花不到半小時。

