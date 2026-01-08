川普覬覦領土 格陵蘭人恐懼又憤慨喊「絕不出售」

格陵蘭總理尼爾森最近曾在臉書發文，強硬對美國表示：到此為止。別再施壓、別再暗示、別再幻想併吞。

美國總統川普覬覦格陵蘭，格陵蘭人如今恐懼又憤慨，表示「絕不出售」，先前傳出，川普不排除動武，美國共和黨參眾兩院領袖則是同聲反對。（戚海倫報導）

美國共和黨籍聯邦參議院多數黨領袖圖恩和聯邦眾議院議長強生都表示，反對總統川普動用武力奪取格陵蘭。強生說，他不認為美國以軍事手段奪取格陵蘭是「適當」之舉。他還說，不認為「有人會認真考慮這樣做」。圖恩也反對動武，表示他不認為「在格陵蘭的軍事行動會是選項」。

在格陵蘭，民眾對於川普近期的言論不以為然，表示格陵蘭人民不想成為美國公民，還強調，「我們不賣」。英國廣播公司BBC報導，自從美國史無前例地以軍事手段，將委內瑞拉總統馬杜洛從他在卡拉卡斯的住所帶到紐約，指控他販毒和毒品恐怖主義的罪名後，在格陵蘭民間，緊張情緒有增無減。丹麥議會中代表格陵蘭的兩名議員之一切姆尼茨表示，川普政府的言論是明顯的威脅，她對此感到震驚，這是完全不尊重的。

也有人表示，看到格陵蘭與美國之間，原本牢固的關係正在惡化，感到非常憤慨。格陵蘭商業協會的凱爾森表示，格陵蘭人非常火大。他強調，格陵蘭人熱情好客，心胸開闊，這是這個國家最棒的地方。但現在發生這件事，有些人感到害怕。他還說，格陵蘭島歡迎與美國開展業務，已經開通直飛紐約的新航班，這無疑表明了「美國不需要佔領我們」。

