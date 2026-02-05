川普解散國際開發署滿週年 期刊研究：至2030年全球恐增940萬人死亡

川普政府解散美國國際開發署（USAID）已屆滿一年。圖為美國國際開發署在加薩走廊協助難民。 圖：翻攝自 X @GHFUpdate

[Newtalk新聞] 川普政府解散美國國際開發署（USAID）已屆滿一年，根據《CNN》報導，援助資金的縮減導致了南非艾滋病診所倒閉、阿富汗醫療計畫終止。隨後，英國、德國、加拿大等國也紛紛效仿，計畫於今、明兩年實施更深度的預算裁減。

醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發布的最新研究指出，若此趨勢持續，到 2030 年全球恐將額外增加 940 萬人死亡，其中包含 250 萬名 5 歲以下的幼童。若預算削減進一步加深，額外死亡人數甚至可能飆升至 2,260 萬人。

《刺胳針》最新研究指出，若各國持續效仿裁減援助資金，到 2030 年全球恐將額外增加 940 萬人死亡。 圖：翻攝自 央視新聞

對此，一名美國國務院資深官員受訪時，直接稱《刺胳針》為「失敗的期刊」，並指責這些研究根植於過時思維，試圖維持一個「充滿依賴文化、低效且浪費」的舊體系。

據報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）去年七月便明確定義了新的援助策略：優先考慮「貿易而非援助、機會而非依賴、投資而非協助」。美方認為，舊系統只是在讓受援國無法自立。

救援組織「國際難民」（Refugees International）總裁科寧迪克（Jeremy Konyndyk）則直言，影響早已在發生。他對《CNN》表示：「我們很有把握地說，這些削減已經在殺人了。」由於許多負責統計死亡率的診所因斷供而關閉，援助組織目前面臨「盲飛」困局，難以完全編纂死亡規模。

全球開發中心（Center for Global Development）高級研究員克勞福德（Lee Crawfurd）指出，僅就 USAID 的削減而言，2025 年可能已導致 50 萬至 100 萬人喪生。科寧迪克指出，為應對資金短缺，受援國正瘋狂挪用資金，例如將教育經費轉向食品補貼，而貧困人口為了生存正採取變賣資產、讓孩子輟學等不可持續的手段。

