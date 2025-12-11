川普解禁前中國已入手H200 北京擬護本土晶片

（中央社北京11日綜合外電報導）美國總統川普允許向中國出口輝達功能第二強的H200晶片，料將掀起中國科技大廠、科研及軍工體系搶購。知情人士透露北京研擬對使用H200設限，以免妨礙半導體自給自足戰略目標。

路透檢視100多份招標文件與學術論文發現，雖然北京方面尚未確認會否允許H200在中國銷售，但中國國內有數十家大學與研究機構透過所謂「灰色市場」的非正規管道，已買到或嘗試取得輝達（Nvidia）的H200晶片。

中國頂尖大學都設有以AI研發為重點的團隊，擁有高端晶片的數量，將直接影響人才招募與研究能力。

北京交通大學一名教授甚至宣稱，他的實驗室擁有8顆H200，可用於AI模型研究。

國家支持的上海人工智慧實驗室，以及中山大學、清華大學、上海交通大學研究人員在11月發表的論文指出，他們使用4顆輝達H200晶片訓練一個用於辨識圖片是否由AI生成的模型。

安徽省合肥市一家國營AI研究機構今年6月發布招標，要求採購一台搭載8顆H200的伺服器，用於「量子AI模型」專案。

在川普宣布之前，中國已有AI集群與資料中心專案想取得大量H200。江蘇省濱海縣政府旗下公司7月發布招標，欲採購48台伺服器，共配置384顆H200，預計年底前交付。

華府對中強硬派批評川普試圖撤銷前政府的出口管制政策，警告中國軍方將利用輝達先進的AI晶片強化實力。

路透社檢視的文件顯示，H200晶片已開始流入解放軍及與軍方關係密切的大學手中。名列美國制裁清單、具有軍工研究背景的北京航空航天大學的網路空間安全學院近日發布招標，要找能租賃H200等級算力的供應商。

中國的實體開始頻繁以租用伺服器算力的方式使用被禁的輝達晶片，繞過直接進口受管制。

中方更大的企圖心也能從最西部的新疆地區看出。近年隨中國企業與政府部門尋找低廉土地與電力成本的地區建設大型資料中心，新疆已現大規模AI基礎設施擴建。

路透社認為，中國客戶一旦有機會合法大量採購H200晶片就會立即行動，這款晶片效能遠超過輝達目前被允許在中國銷售的任何產品。

金融時報引述知情人士透露，儘管川普決定向中國提供輝達H200晶片，但北京準備對使用H200設限，以免妨礙推動半導體產製自給自足的戰略目標。欲購買H200者可能須走審批流程，包括提交購買申請，並說明何以中國國內供應商無法滿足需求。

中國目前利用美國的晶片禁令推動本土晶片製造商生產可與輝達競爭的產品。相關措施包括加強晶片進口的海關檢查，以及給使用國產晶片的資料中心能源補貼。

輝達高端晶片若能重新進入中國市場，將受阿里巴巴、字節跳動與騰訊等中國科技巨頭歡迎。這些公司在部分基本AI功能上雖已使用更多中國晶片，但仍偏好性能更高的輝達產品。這些中企裡有許多正在海外訓練AI模型，以便能使用在中國境內被禁的輝達晶片。

知情人士說，中國的國家發展和改革委員會、工業和信息化部可能採取包括禁止公部門購買H200等措施，以確保國產晶片競爭力。中國半導體自主計畫一直是由國家發改委與工信部兩部門主責。（編譯：徐睿承、陳亦偉）1141211