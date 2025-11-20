川普解禁後首動用！ 烏用美製ATACMS長程彈轟俄本土

烏克蘭發射美製ATACMS長程飛彈打擊俄羅斯，俄軍反炸烏克蘭西部住宅區。（圖／達志影像美聯社）

在美國開綠燈批准後，烏克蘭首度動用美製長程飛彈，來攻打俄羅斯本土。俄軍也出動無人機報復回擊， 烏克蘭西部的住宅區遭到猛烈攻擊，造成上百人死傷。烏克蘭總統澤倫斯基走訪土耳其，希望艾爾段總統促成 重啟和談。

烏克蘭發射美製ATACMS長程飛彈打擊俄羅斯，俄軍反炸烏克蘭西部住宅區。（圖／達志影像美聯社）

烏克蘭首次使用美製長程飛彈攻擊俄羅斯本土，引發新一輪烽火。在美國批准使用長程武器後，烏克蘭發射了4枚ATACMS飛彈攻擊俄羅斯沃羅涅日地區，導致一間養老院、孤兒院和民宅受損。俄羅斯隨即以19架無人機回擊烏克蘭哈爾科夫及西部捷爾諾波爾市，造成一棟住宅大樓嚴重受損，超過100人死傷。同時，烏克蘭總統澤倫斯基正訪問土耳其，尋求協助重啟和平談判。

烏克蘭首度承認使用美製ATACMS長程飛彈攻擊俄羅斯沃羅涅日地區，飛彈殘骸掉落在樹林落葉堆中。這是自美國總統川普去年底解除禁令以來，烏克蘭第一次使用這種長程武器打擊俄羅斯本土。飛彈從烏克蘭第二大城哈爾科夫發射，飛彈碎片波及俄羅斯南部城市佛洛尼斯，造成一間養老院、孤兒院和一棟民宅屋頂遭受爆炸和火災。

俄羅斯聲稱已攔截這些飛彈，但顯然將烏克蘭這次罕見承認使用美製ATACMS飛彈視為衝突升級。作為報復，俄羅斯出動19架無人機回擊烏克蘭哈爾科夫住宅區，導致當地深夜狂傳爆炸巨響，許多家園陷入火海。一位居民描述道，當無人機越來越近時感到非常危險，於是移動到走廊上，結果衝擊波將其拋到走廊深處，摔倒在外面的玻璃上。

俄軍還襲擊了烏克蘭西部城市捷爾諾波爾，一棟住宅大樓上層被炸成廢墟，造成超過100人死傷。現場周圍散落著燒毀的汽車骨架和瓦礫堆，直到白天建築還不斷竄出火光，救援工作持續進行。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基正在訪問土耳其，討論重啟烏俄和平談判。澤倫斯基表示，希望在今年底前恢復囚犯交換，並帶回大量被俘人員。他指望土耳其能利用外交影響力促成雙方停火。然而，考慮到雙方砲火不斷，想要重啟和談恐怕沒有這麼簡單。

