川普解禁後 H200 晶片卻陷僵局：北京叫停訂單防搶貨，NVIDIA 要求全額預付防「翻船」

老黃叫苦不迭。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
特朗普解禁後 H200 晶片卻陷僵局：北京叫停訂單防搶貨，NVIDIA 要求全額預付防「翻船」
特朗普解禁後 H200 晶片卻陷僵局：北京叫停訂單防搶貨，NVIDIA 要求全額預付防「翻船」

雖然上月 NVIDIA 獲批向中國出口 H200 AI 晶片，但這款產品在大洋另一端的銷售前景仍然撲朔迷離。The Information 日前從線人處獲悉，北京近日要求中國科技公司暫停訂單，同時預計強制配購國產晶片。而 NVIDIA 則對中國客戶下狠手，要求全額預付、無條件不可退，避免重蹈去年 55 億美元庫存虧損覆轍。

北京「煞車」防搶貨，力推國產替代

據稱中國政府上週向部分國內企業下令暫停 H200 訂單，目的是避免企業在官方確定監管決策前瘋狂囤積美國晶片。相關部門現正考慮批准條件，可能要求企業每買一片 H200 須搭配指定數量國產晶片。目前中國市場存在華為昇騰 910C 為代表的替代產品，但其效距離 H200 仍相差甚遠。彭博指出，中方本季或允許商業用途進口，但軍方、國企及關鍵基建一律禁絕，安全第一。

川普政府雖在上月逆轉 H200 禁售令，但同時會向 NVIDIA 收取 25% 銷售額分成。華盛頓與北京雙重夾擊下，NVIDIA 可謂如履薄冰。

NVIDIA 嚴防「翻船」，要求中企全額預付轉嫁風險

面對政策風向不定，NVIDIA 今次的 H200 銷售策略極為嚴格。中國企業下單即需全額付清，無取消、無退款且不得更改配置，特殊情況才接受保險或抵押。知情人士稱，現行做法比以往訂金模式強硬得多，因擔心中國如去年禁 H20 般突然變卦。CEO 黃仁勳 CES 上放話：「中國需求相當高，已啟動供應鏈狂產！」傳聞首批 8.2 萬片預計 2 月中旬抵達中國，但隨著北京叫停，不知情況是否會生變。

中國國產追趕仍需時日

相比此前特供中國的 H20 晶片，H200 訓練效率大幅勝出，難怪科技公司在解禁後會爭相購入。華為等國產晶片雖有進步，但仍在追趕途中，北京一方面防止企業依賴美貨，一方面推「大基金」砸巨資扶持本土晶片商。中美此波拉鋸或重塑全球 AI 供應鏈，局面如何發展實在叫人好奇。

