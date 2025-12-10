川普解禁輝達H200銷中「25％費用台鏈吸收？」 童子賢：代收代付

和碩董事長童子賢認為台灣供應鏈不用擔心25％費用問題。資料照片



美國總統川普政府近日放行輝達（NVIDIA）向中國出口H200晶片，雖然看似是對輝達利多，但市場盛傳這筆25％抽成費用，將以進口稅形式，向晶片生產地台灣徵收，引發半導體業界討論。對此，和碩（4938）董事長童子賢今天（12／10）表示，類似情況台灣供應鏈性質將是「代收代付」，實際成本最終由品牌業者承擔，不代表台廠必須負擔出口的最終成本。

童子賢指出，一旦產品離開系統廠或半導體工廠，其所有權即完全屬於品牌公司。台灣若在國際交易中代為付費，通常是先行墊付，待後續流程再收回，並非轉化為台廠自有的額外成本。

童子賢也舉例說明，代工廠協助品牌出貨至中國或馬來西亞加工時，因涉及出口會由台灣端開立帳單，但本質仍屬代收代付，這是正常國際帳務流程。

因為近期傳出記憶體缺貨的窘境，外界擔憂恐推升消費電子產品價格，童子賢分析，資訊產業長年循環快速，台灣供應鏈早已具備應對體質。包括記憶體、被動元件、晶片等零組件皆是「輪流漲、輪流跌」，有些需調整一兩季，有些則拉長至兩年。童子賢認為無須太過擔憂，以「Happy problem（開心的問題）」形容短缺狀態，產業仍能從中獲利，反之，若供過於求才是「Sad problem（難過的問題）」。

談及外資機構下修明年需求預期，童子賢也認為不必過度悲觀。至於AI伺服器市場傳出輝達可能強化供應掌握權，童子賢直言AI伺服器是全球大潮流，「人人都有參與的機會」，短期誰取得貨源並非重點，重點是「整個台灣留在領先群」。

