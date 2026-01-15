川普解禁輝達H200「非科技戰降溫」！陸專家：改採「大院高牆」模式圍堵

美國總統川普（Donald Trump）放行輝達（NVIDIA）向中國出售其高效能的H200人工智慧晶片。（示意圖／達志／美聯社）

當美國總統川普（Donald Trump）決定對輝達（NVIDIA）向中國出售其高效能的H200人工智慧晶片開綠燈時，這項決定立刻在中美2國引發了國安層級的反彈。許多中國評論者並未將此視為釋出善意的橄欖枝，反而認為這是1種精心設計的「特洛伊木馬（Trojan Horse）式陷阱」，目的是要讓北京在先進半導體與其他關鍵產業上，逐步依賴美國技術。

據《南華早報》報導，川普開放H200出口中國，並表示此模式將適用於包括超微（AMD）與英特爾（Intel）等其他美國晶片大廠，這也讓中國部分人士推測，前總統拜登（Joe Biden）政府所建立的「小院高牆」（small yard, high fence）出口管制體系，是否正開始鬆動。

與此同時，多名美國國會議員與前白宮顧問則批評，解除晶片出口禁令是嚴重背離2黨多年來防止中國挑戰美國科技霸權的災難性政策。橫跨太平洋兩岸的擔憂，清楚揭露了雙方對中美科技戰走向，以及人工智慧競賽將如何影響2國全球地位的深層焦慮。

然而，多位專家指出，允許這家美國領先的晶片設計公司，向經審核的中國客戶出售其「次高階」的AI加速器，並不太可能從根本上改變科技競爭的格局。上海復旦大學國際問題研究院教授趙明昊便表示，中國已在多個面向取得進展，包括先進晶片製造、微影技術，以及本土開發的晶片設計軟體。

他表示，1個新的晶片生態系正在中國成形，這是理解中美科技競爭進入新階段的關鍵因素。趙明昊認為，川普政府調整策略，主要是為了放緩中國打造「完全自主且自給自足的先進半導體體系」的努力。他補充，這項決策也可能反映出美國對自身半導體產業發展的務實考量，甚至可被視為在更大戰略棋盤中，對中國釋出某種善意。

在川普與中國國家主席習近平今年規劃互訪之前，北京與華府都試圖維持雙邊關係的穩定。上個月有關H200晶片的決定，是在去年10月底的南韓川習會之後傳出的。這場中美領導人峰會恢復了9月因華府將更多中國科技公司列入黑名單，而破裂的貿易戰停火狀態。北京當時指控這些新制裁只是拜登政府「小院高牆」策略的延伸，即在國安名義下阻斷中國取得關鍵技術，但允許其他領域的貿易與投資持續。

在川普第1任期切斷部分中國大型企業取得先進半導體與製造設備的管道後，他重返了白宮，並一度被外界認為將進一步擴大對華科技管制清單。然而，放行H200出口的決定似乎更貼近川普首席AI顧問薩克斯（David Sacks）的構想，即華府應透過將中國及其他國家綁定在「美國主導的技術堆疊」上，來鞏固其科技領導地位，這是1個由美國硬體與軟體組成的層狀結構。

對此，清華大學國際安全與戰略研究中心研究員孫成昊指出，為H200開綠燈，並不代表華府不會走向「大院高牆」（big yard, high fence）的潛在方向。他認為，川普政府可能正在採取更複雜的策略，在不縮小院子的情況下，築起「分層式高牆」。

孫成昊補充，科技競爭早已不再局限於單一晶片或製程，而是逐漸演變為整體算力架構與科技生態系的競逐。川普政府更可能封鎖頂級技術，同時選擇性開放「可控但具商業價值」的出口，以在國安、經濟利益與外交操作之間取得平衡。他直言，解除H200禁令並非為中美科技競爭降溫，其更像是1種具波動性、交易導向的科技圍堵模式，且美國政策的不確定性可能正在上升。

本週，美國商務部產業安全保障局（Bureau of Industry and Security）公布新規，要求1家總部位於美國的第3方測試實驗室，審查出口至中國的AI處理器，以確認其「技術能力與功能」。該規定將於15日生效，並明定中國所能獲得的晶片數量，不得超過美國客戶銷售總量的一半。

與此同時，在H200正式獲准之前，美國聯邦眾議院於12日通過《遠端存取安全法》（Remote Access Security Act），試圖進一步限制中國透過雲端運算服務，遠端取得包括AI晶片在內的美國技術。

華府此前也強調，鑑於中國在稀土等部分領域的主導地位，美國必須強化AI相關供應鏈。去年12月，美國與8個盟友共同推動的「矽和平」（Pax Silica）倡議，即是該思路的體現。上月，川普也簽署1項行政命令，宣布建立國家層級的AI政策框架，並表示其目的是防止中國「輕易」在AI競賽中追上美國。

對此，半導體與AI研究機構「SemiAnalysis」的分析師Ray Wang指出，H200事件反映出1種仍在華府內部爭論不休的「校準式圍堵策略」。他表示，允許較低階或降規AI加速器出口中國，與川普政府既定政策一致。

據悉，H200的效能約為目前在中國銷售的H20晶片的6倍，但仍不及輝達今年將推出、且明確排除在出口許可之外的Blackwell系列與下一代Rubin晶片。川普於去年12月9日在社群媒體表示，作為解除禁令的交換條件，美國政府將抽取H200對中國「核准客戶」銷售額的25%。他強調，這些出口將在「能夠持續確保強大國家安全」的條件下進行。

北京獨立智庫「安邦顧問公司」（Anbound）經濟研究員陳莉指出，即便在個別產品上進行「戰術性」調整，川普政府的核心目標仍是維持美國在關鍵技術上的長期世代領先。她預期，美國將在國安敘事下持續收緊高階技術，同時對接近前沿的產品採取更細緻的許可制度，以平衡國內產業利益、協調盟友，並保留與中國競爭的空間。

陳莉認為，這將為美國對中科技政策帶來更大的不確定性與波動性，而解除H200禁令，並不會改變中美科技脫鉤的整體趨勢。她也認同，美國正逐步走向1種高度結構化的「大院高牆」科技政策，且不太可能因總統更替而發生根本性改變。

華府智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心（John L. Thornton China Centre）研究員Kyle Chan則表示，他並不認為H200的決定會帶來重大影響，除非美國採取更極端的措施，例如全面開放輝達晶片銷往中國，否則中美算力差距在未來幾年很可能顯著擴大。Kyle Chan也預測，美國的算力將透過Blackwell、Rubin晶片，以及對資料中心的巨額投資而「呈現天文數字式的成長。」

與此同時，多家中國重要智庫與大學學者，在去年9月的1場研討會中認為，中美頂級AI大型語言模型之間的能力差距正在「持續縮小」。該活動由北京大學「國際戰略研究院」（Institute of International and Strategic Studies）主辦，並於去年12月18日發布會議紀要，指出與會者一致認為，中國正「積極」向國際晶片製造前沿邁進。研討會同時指出，中國晶片產業在成熟製程節點具備充足產能，擁有龐大的消費市場，以及完整的產業鏈。

北京此次對H200的反應相對克制。外交部發言人郭嘉昆回應時表示：「我們注意到相關報導。中國一貫主張中美雙方透過合作實現互利共贏。」此前，川普政府解除對H20晶片的限制時，北京也表現冷淡，中國官媒更形容該款效能較低的AI晶片存在安全風險，並呼籲國內買家抵制。

中國政府對高科技自立自強與本土創新的重視持續升高，並被列為去年10月中共四中全會通過、下1個5年規劃綱要的核心優先事項之一。文件指出，中國應在積體電路、工業母機、高端裝備、基礎軟體、先進材料與生物製造等關鍵領域，全鏈條推動核心技術的決定性突破。

儘管輝達據傳計畫於2月中旬開始向中國客戶出貨，外界仍不確定北京是否會批准相關採購。清華大學的孫成昊表示，對H200的有限鬆綁，不會改變中國加速國產替代的政策方向，而美國出口管制的不確定性，反而可能進一步強化北京降低對外部關鍵技術依賴的戰略決心。他預期，美國將透過維持世代差距來鞏固領先地位，而中國則會循非對稱路徑，追求「夠用且可擴展」的技術能力。他總結，雙方很可能在不同層級與領域，進入1場長期競爭。

布魯金斯學會的Kyle Chan也指出，北京對中國本土晶片供應AI產業持續發展的能力，已比過去更具信心。他認為，儘管輝達未來的AI晶片在單顆效能上可能遠超中國國產晶片，但中國AI產業仍有足夠算力，推動更廣泛的AI擴散與應用目標。

解除H200禁令，也被視為輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳長期遊說的成果之一。黃仁勳曾多次主張，中國在AI領域僅落後美國「幾奈秒」。他建議，美國的技術堆疊應成為全球標準，如同美元作為世界主要儲備貨幣的角色。這一觀點與薩克斯，以及美國總統科學顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）的看法相互呼應。

對此，安邦顧問公司的陳莉指出，企業遊說的角色，主要是在既定安全邊界內尋求商業空間，而非改變競爭與管控的基本方向。她補充，未來科技競爭的關鍵變數，包括美國政治共識是否持續強化國安優先，以及中國在先進晶片、AI算力與軟硬體整合方面的自主突破速度。此外，美國歐洲與東亞盟友在技術標準與供應鏈安全上的站位，以及AI技術本身的發展路徑，也將是不可忽視的因素。

