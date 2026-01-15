川普解禁輝達H200「非科技戰降溫」！陸專家：改採「大院高牆」模式圍堵
當美國總統川普（Donald Trump）決定對輝達（NVIDIA）向中國出售其高效能的H200人工智慧晶片開綠燈時，這項決定立刻在中美2國引發了國安層級的反彈。許多中國評論者並未將此視為釋出善意的橄欖枝，反而認為這是1種精心設計的「特洛伊木馬（Trojan Horse）式陷阱」，目的是要讓北京在先進半導體與其他關鍵產業上，逐步依賴美國技術。
據《南華早報》報導，川普開放H200出口中國，並表示此模式將適用於包括超微（AMD）與英特爾（Intel）等其他美國晶片大廠，這也讓中國部分人士推測，前總統拜登（Joe Biden）政府所建立的「小院高牆」（small yard, high fence）出口管制體系，是否正開始鬆動。
與此同時，多名美國國會議員與前白宮顧問則批評，解除晶片出口禁令是嚴重背離2黨多年來防止中國挑戰美國科技霸權的災難性政策。橫跨太平洋兩岸的擔憂，清楚揭露了雙方對中美科技戰走向，以及人工智慧競賽將如何影響2國全球地位的深層焦慮。
然而，多位專家指出，允許這家美國領先的晶片設計公司，向經審核的中國客戶出售其「次高階」的AI加速器，並不太可能從根本上改變科技競爭的格局。上海復旦大學國際問題研究院教授趙明昊便表示，中國已在多個面向取得進展，包括先進晶片製造、微影技術，以及本土開發的晶片設計軟體。
他表示，1個新的晶片生態系正在中國成形，這是理解中美科技競爭進入新階段的關鍵因素。趙明昊認為，川普政府調整策略，主要是為了放緩中國打造「完全自主且自給自足的先進半導體體系」的努力。他補充，這項決策也可能反映出美國對自身半導體產業發展的務實考量，甚至可被視為在更大戰略棋盤中，對中國釋出某種善意。
在川普與中國國家主席習近平今年規劃互訪之前，北京與華府都試圖維持雙邊關係的穩定。上個月有關H200晶片的決定，是在去年10月底的南韓川習會之後傳出的。這場中美領導人峰會恢復了9月因華府將更多中國科技公司列入黑名單，而破裂的貿易戰停火狀態。北京當時指控這些新制裁只是拜登政府「小院高牆」策略的延伸，即在國安名義下阻斷中國取得關鍵技術，但允許其他領域的貿易與投資持續。
在川普第1任期切斷部分中國大型企業取得先進半導體與製造設備的管道後，他重返了白宮，並一度被外界認為將進一步擴大對華科技管制清單。然而，放行H200出口的決定似乎更貼近川普首席AI顧問薩克斯（David Sacks）的構想，即華府應透過將中國及其他國家綁定在「美國主導的技術堆疊」上，來鞏固其科技領導地位，這是1個由美國硬體與軟體組成的層狀結構。
對此，清華大學國際安全與戰略研究中心研究員孫成昊指出，為H200開綠燈，並不代表華府不會走向「大院高牆」（big yard, high fence）的潛在方向。他認為，川普政府可能正在採取更複雜的策略，在不縮小院子的情況下，築起「分層式高牆」。
孫成昊補充，科技競爭早已不再局限於單一晶片或製程，而是逐漸演變為整體算力架構與科技生態系的競逐。川普政府更可能封鎖頂級技術，同時選擇性開放「可控但具商業價值」的出口，以在國安、經濟利益與外交操作之間取得平衡。他直言，解除H200禁令並非為中美科技競爭降溫，其更像是1種具波動性、交易導向的科技圍堵模式，且美國政策的不確定性可能正在上升。
本週，美國商務部產業安全保障局（Bureau of Industry and Security）公布新規，要求1家總部位於美國的第3方測試實驗室，審查出口至中國的AI處理器，以確認其「技術能力與功能」。該規定將於15日生效，並明定中國所能獲得的晶片數量，不得超過美國客戶銷售總量的一半。
與此同時，在H200正式獲准之前，美國聯邦眾議院於12日通過《遠端存取安全法》（Remote Access Security Act），試圖進一步限制中國透過雲端運算服務，遠端取得包括AI晶片在內的美國技術。
華府此前也強調，鑑於中國在稀土等部分領域的主導地位，美國必須強化AI相關供應鏈。去年12月，美國與8個盟友共同推動的「矽和平」（Pax Silica）倡議，即是該思路的體現。上月，川普也簽署1項行政命令，宣布建立國家層級的AI政策框架，並表示其目的是防止中國「輕易」在AI競賽中追上美國。
對此，半導體與AI研究機構「SemiAnalysis」的分析師Ray Wang指出，H200事件反映出1種仍在華府內部爭論不休的「校準式圍堵策略」。他表示，允許較低階或降規AI加速器出口中國，與川普政府既定政策一致。
據悉，H200的效能約為目前在中國銷售的H20晶片的6倍，但仍不及輝達今年將推出、且明確排除在出口許可之外的Blackwell系列與下一代Rubin晶片。川普於去年12月9日在社群媒體表示，作為解除禁令的交換條件，美國政府將抽取H200對中國「核准客戶」銷售額的25%。他強調，這些出口將在「能夠持續確保強大國家安全」的條件下進行。
北京獨立智庫「安邦顧問公司」（Anbound）經濟研究員陳莉指出，即便在個別產品上進行「戰術性」調整，川普政府的核心目標仍是維持美國在關鍵技術上的長期世代領先。她預期，美國將在國安敘事下持續收緊高階技術，同時對接近前沿的產品採取更細緻的許可制度，以平衡國內產業利益、協調盟友，並保留與中國競爭的空間。
陳莉認為，這將為美國對中科技政策帶來更大的不確定性與波動性，而解除H200禁令，並不會改變中美科技脫鉤的整體趨勢。她也認同，美國正逐步走向1種高度結構化的「大院高牆」科技政策，且不太可能因總統更替而發生根本性改變。
華府智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心（John L. Thornton China Centre）研究員Kyle Chan則表示，他並不認為H200的決定會帶來重大影響，除非美國採取更極端的措施，例如全面開放輝達晶片銷往中國，否則中美算力差距在未來幾年很可能顯著擴大。Kyle Chan也預測，美國的算力將透過Blackwell、Rubin晶片，以及對資料中心的巨額投資而「呈現天文數字式的成長。」
與此同時，多家中國重要智庫與大學學者，在去年9月的1場研討會中認為，中美頂級AI大型語言模型之間的能力差距正在「持續縮小」。該活動由北京大學「國際戰略研究院」（Institute of International and Strategic Studies）主辦，並於去年12月18日發布會議紀要，指出與會者一致認為，中國正「積極」向國際晶片製造前沿邁進。研討會同時指出，中國晶片產業在成熟製程節點具備充足產能，擁有龐大的消費市場，以及完整的產業鏈。
北京此次對H200的反應相對克制。外交部發言人郭嘉昆回應時表示：「我們注意到相關報導。中國一貫主張中美雙方透過合作實現互利共贏。」此前，川普政府解除對H20晶片的限制時，北京也表現冷淡，中國官媒更形容該款效能較低的AI晶片存在安全風險，並呼籲國內買家抵制。
中國政府對高科技自立自強與本土創新的重視持續升高，並被列為去年10月中共四中全會通過、下1個5年規劃綱要的核心優先事項之一。文件指出，中國應在積體電路、工業母機、高端裝備、基礎軟體、先進材料與生物製造等關鍵領域，全鏈條推動核心技術的決定性突破。
儘管輝達據傳計畫於2月中旬開始向中國客戶出貨，外界仍不確定北京是否會批准相關採購。清華大學的孫成昊表示，對H200的有限鬆綁，不會改變中國加速國產替代的政策方向，而美國出口管制的不確定性，反而可能進一步強化北京降低對外部關鍵技術依賴的戰略決心。他預期，美國將透過維持世代差距來鞏固領先地位，而中國則會循非對稱路徑，追求「夠用且可擴展」的技術能力。他總結，雙方很可能在不同層級與領域，進入1場長期競爭。
布魯金斯學會的Kyle Chan也指出，北京對中國本土晶片供應AI產業持續發展的能力，已比過去更具信心。他認為，儘管輝達未來的AI晶片在單顆效能上可能遠超中國國產晶片，但中國AI產業仍有足夠算力，推動更廣泛的AI擴散與應用目標。
解除H200禁令，也被視為輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳長期遊說的成果之一。黃仁勳曾多次主張，中國在AI領域僅落後美國「幾奈秒」。他建議，美國的技術堆疊應成為全球標準，如同美元作為世界主要儲備貨幣的角色。這一觀點與薩克斯，以及美國總統科學顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）的看法相互呼應。
對此，安邦顧問公司的陳莉指出，企業遊說的角色，主要是在既定安全邊界內尋求商業空間，而非改變競爭與管控的基本方向。她補充，未來科技競爭的關鍵變數，包括美國政治共識是否持續強化國安優先，以及中國在先進晶片、AI算力與軟硬體整合方面的自主突破速度。此外，美國歐洲與東亞盟友在技術標準與供應鏈安全上的站位，以及AI技術本身的發展路徑，也將是不可忽視的因素。
看更多 CTWANT 文章
她只是太累了？翁推著亡妻過安檢 一摸才發現她冰冷如屍
范姜彥豐遭爆婚變前「愛打德州撲克」！玩家曝：輸贏上萬 本人發聲了
活埋10年竟沒死！地板下驚見不死陸龜 沒水沒光奇蹟活著
其他人也在看
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 212
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 214
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 6
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 220
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 90
幣圈寒冬「遭清算逾200次」！黃立成慘賠6.6億 舊愛不忍發聲了
昔日以「麻吉大哥」聞名演藝圈的黃立成，近年來轉戰虛擬貨幣市場，本來玩得風生水起，沒想到去年10月起不僅已遭清算高達200次，更傳出累計虧損高達新台幣6.6億元。對此舊愛劉容嘉也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 31
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 147
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 218
辦公室無用技能大挑戰! 網:去農會上班要身懷絕技
社會中心／綜合報導您身邊有同事，擁有特殊技能，但這些技能在工作上，卻很不實用的嗎？新竹縣竹北農會的職員，就拍攝一部有趣短片，有同事號稱〝人肉點鈔機〞，光靠手感，就能一把抓出指定的鈔票張數，更有神機妙算，撥一撥算盤，就能算出精準數字，影片讓許多網友會心一笑，說現在去農會上班，都要身懷絕技嗎？竹北農會職員:「紅盤殺手。」桌上擺放凌亂的收銀盤，短短幾秒內就能整齊收成一疊，無影手一出馬，速度快得連眼睛都跟不上。竹北農會職員:「我可是傳票終結者啦。」手速很快的還有這位，一手拿印章，一手翻閱，不放過任何一張傳票，到處蓋章、無處不蓋，而其他同事也不惶多讓，展現他們的辦公室〝超無用技能〞。竹北農會職員:「人算不如機算，機算不如它算。」597乘251等於多少，在不用計算機的情況下，你能答對嗎？這位職員只要撥一撥算盤，bingo。竹北農會職員:「149847。」辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技（圖／民視新聞）還有這位人肉點鈔機，不用一張一張算，光靠手感就能一把抓出指定的鈔票張數。竹北農會職員:「來，講個數字。52。」新竹縣竹北農會職員把這段"辦公室無用技能挑戰"的影片po上網，就有網友表示，農會的朋友也是要這麼拚了嗎？現在連農會都這麼卷了。看完覺得第一個紅盤技能最沒用。有趣影片引發廣大網友回響。竹北市農會秘書許漢洋:「以前對我們農會刻板的印象，老公務人員那種心態，這樣拍下去以後，帶給客人真的新的那種感受。」竹北市農會信用部主任楊金蓮:「沉悶的工作一樣可以是快樂的生活，習慣的動作就是駕輕就熟。」辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技（圖／民視新聞）同事個個身懷絕技，雖然說是辦公室的無用技能，但也讓人看了會心一笑。原文出處：辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技 更多民視新聞報導黑色屍袋塞滿停屍間 伊朗追捕「星鏈」用戶防血腥鎮壓畫面外流最新／男誤信假投資約捷運站面交300萬 詐團車手取款自撞逃逸最新／屏東倉庫火警！烈焰狂燒、黑煙竄天 驚悚畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 54
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 236
《基金》存0050就夠？達人1招避免股災捶心肝
【時報-台北電】台股近10年牛氣沖天，平均年化酬率逾20%，0050也平均年賺逾18%，很多人以為只要存0050就好，存股達人「存股方程式」提醒資產配置的重要性，美股、日股都曾經失落10~20年，年虧3%~7%，如果此時需要用錢，賠錢賣股會很心痛，建議分散市場，配置低相關資產，如果資金有限，至少台美股+現金；如果想要更分散風險，VT+台幣定存是最佳解。 「存股方程式」版主在臉書分享，資產配置最重要的目的，就是期望能在報酬與規避風險之間取得平衡點。資產配置並非為了追求短期暴利，而是為了在市場波動的風暴中，確保資產能穩健地朝向長期財務目標邁進。 資產配置的重點有兩個：分散市場與配置低相關性的金融產品。 重點1：分散市場 顧名思義就是不可把資金全數投入單一市場，至少投入兩個市場才能有效降低風險。台股近年表現非常好，元大台灣50(0050)上市以來績效非常亮眼，不少網紅認為只要投資0050即可。但資金如果全部壓在台股、壓在0050，一旦台股遭遇系統性風險，可是會欲哭無淚。 有網紅斬釘截鐵的認為，台股長期走勢絕對是向上的，因此投資台股、投資0050就夠了？強如美股標普500指數，也曾長時間低迷，時報資訊 ・ 1 天前 ・ 2
立院對罵！學者嗆綠「對不起台灣人」 莊瑞雄怒反擊：愛罵誰就罵誰？
立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 280