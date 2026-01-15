川普言論緩解伊朗擔憂 國際油價下跌逾3

【緯來新聞網】受美國總統川普（Donald Trump）最新談話影響，市場對中東石油供應可能中斷的擔憂明顯降溫，國際油價週三（14 日）由升轉跌。儘管盤中一度因地區局勢緊張而走高，但隨著川普釋出局勢趨緩的訊號，油價迅速回吐漲幅，終場跌幅超過 3％。

（圖／達志影像）

川普週三下午在白宮對媒體表示，根據他收到的相關報告，伊朗局勢的動盪「似乎正在趨於緩和」。市場解讀，這番言論顯示美方短期內採取進一步軍事行動的可能性降低，使先前因地緣政治風險而推升油價的風險溢價迅速消退。



在此之前，受中東局勢升溫影響，紐約原油價格盤中一度上探每桶 62 美元，隨著川普談話出爐，市場緊張情緒明顯降溫，投資人焦點重新轉回供需基本面。



美國能源資訊局（EIA）同日公布的庫存數據亦對油價形成壓力。報告顯示，截至上週，美國原油庫存增加約 340 萬桶，與市場原先預期的下滑形成明顯落差；汽油庫存更大幅增加約 900 萬桶，顯示終端需求依舊疲弱，供給過剩疑慮升溫。

